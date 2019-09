Iannicelli | “Questo campionato non avrà un monologo | il secondo tempo ne é la prova”

Fonte : forzazzurri

(Di domenica 1 settembre 2019) Peppe, giornalista ha parlato della sfida di ieri a canale 21: “Quando si perde non c’é entusiasmo, ma la partita del Napoli fa capire che il mercato è stato giusto, i tre gol sono tutti fatti dai nuovi. Nella fase difensiva c’è da registrare qualcosa, prendere 7 gol in 2 partite non ci sta, nonostante Fiorentina e Juventus. Ilci dice che ilnon vedrà unbianconero, il Napoli dirà la sua. C’è da lavorare, ma non bisogna criticare il mercato, la risposta è arrivata dal campo”. PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI Ti potrebbe interessare anche: Corbo: “Koulibaly disastroso, fa felice Sarri a Torino, ancora una volta” Mario Sconcerti: “Netta differenza di qualità tra Juventus e Napoli” Incredibile Lozano – La lista dei debutti è lunghissima, tutti con gol FOTO – Autogol Koulibaly, il senegalese ...

