Detenuta partorisce da sola nella sua cella

(Di domenica 1 settembre 2019) Rosa Scognamiglio Nel carcere di Denver, unaha partorito dasua. La donna ha citato in giudizio lo sceriffo e i medici del penitenziario per "violazione dei diritti umani" Unadel carcere di Denver, in Colorado, ha partorito dasua, senza l'aiuto di ostetriche o infermieri. Ben cinque lunghe ore di travaglio, in balia di sé stessa. Così Diana Sanchez (27), agli arrestiprigione di Denver (Stati Uniti) per un furto d'identità, il 31 luglio scorso, ha dato alla luce la sua bambina nel totale abbandono dello staff medico. Per questo motivo, la donna ha citato in giudizio lo sceriffo della contea e i sanitari dell'ospedale locale. Stando a quanto riporta il quotidiano online CBS4, la neo-mamma ritiene che i suoi diritti siano stati violati. "Questo caso è incredibilmente inquietante. - ha dichiarato Mari Newman, ...

