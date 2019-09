Fonte : ilsole24ore

(Di domenica 1 settembre 2019) Giuseppenon rappresenta in prospettiva un problema solo per il capo politico del M5s, di cui si pone quasi naturalmente e per la forza dei fatti alla guida, ma anche per il Pd e soprattutto per chi dentro il Pd immaginava un nuovonitore più centrista. Ossia Carlo Calenda e lo stesso Matteo

fisco24_info : Conte spariglia al centro, così il “partito del Pil” perde fascino. Le mosse di Renzi e Calenda: Giuseppe Conte non… - st_vona : RT @lucioalessio: Grillo spariglia: lascia Di Maio all’angolo e sprona Conte, senza citarlo. Curiosamente non si rivolge a Zingaretti ma ai… - lucioalessio : Grillo spariglia: lascia Di Maio all’angolo e sprona Conte, senza citarlo. Curiosamente non si rivolge a Zingaretti… -