Belen Rodriguez stende tutti in Senza veli | camicetta sbottonata e seno da urlo

Fonte : caffeinamagazine

(Di domenica 1 settembre 2019) Torna ad alzare il livello dei suoi post su Instagram, che dopo le tantissime foto con protagonisti il marito Stefano De Martino e il figlio Santiago, i panorami marini e naturali, i paesaggi stupendi e i quadretti famigliari, ha deciso di tornare su canali più sensuali, bollenti e sexy. L’ultima immagine che campeggia sulla sua pagina Instagram la vede infatti protagonista di un bianco e nero folle. La showgirl argentina infatti ha laaperta sul, e copre il décolleté con le mani, in uno vortice di sensazioni e di fantasie. Superati i 300 mila mi piace in pochissimi minuti per una bellezza che in molti non si pentono di definire statuaria. Risponde così, insomma,, a chi le chiedeva se fossero vere le notizie di una presunta seconda gravidanza. Vera o no questa voce, siamo davanti ad una mamma hot. dopo la ...

