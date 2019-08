Sonno | scoperto il gene che fa dormire meno

Fonte : dilei

(Di sabato 31 agosto 2019) Come fanno alcune persone a svegliarsi fresche e riposate dopo 4/6 ore di? Tutto merito della mutazione delADRB1. Questa è la conclusione di un recente studio condotto da un’equipe scientifica della University of California San Francisco. Il team che ha portato avanti la ricerca – i cui dettagli sono stati pubblicati sulle pagine della rivista Neuron – non è nuovo a lavori incentrati sul. Lo stesso gruppo di lavoro ha infattidieci anni fa l’esistenza di un altrodel cosiddettocorto naturale. Nel 2009, il team ha infatti notato che le persone con la mutazione delDEC2 riuscivano apoco più di 6 ore a notte e a svegliarsi senza accusare eccessiva stanchezza. Lo studio pubblicato il 28 agosto su Neuron rappresenta il nuovo tassello di un percorso di ricerca che, come dichiarato dalla Dottoressa Ying-Hui Fu ...

Carlo_A_Macc : RT @deidesk: Ieri sera, non prendendo sonno, sono finito a zonzo sui profili collegati alle mitiche del 'comunismo cabalistico, satanista'.… - Marina_Nunneri : RT @Nicks981: A volte penso di aver finalmente scoperto di avere un talento. Poi invece è solo sonno. - DrogaNostra : RT @Nicks981: A volte penso di aver finalmente scoperto di avere un talento. Poi invece è solo sonno. -