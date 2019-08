Nuove accuse per Carlos Malatto | a processo per le torture ai desaparecidos

Nuove accuse per Carlos Malatto - l'ex gerarca di Videla accusato di torture : Un gruppo di parenti di vittime della dittatura lo accusa di altri sequestri e uccisioni. L'uomo vive da anni in Sicilia e qualche tempo fa è stato "scoperto" da Repubblica

Principe Andrea - le Nuove accuse di una vittima : “Lui sa esattamente cosa ha fatto - dica tutto” : Il Principe Andrea “sa esattamente cosa ha fatto, mi auguro che confessi e dica tutto”. A dirlo nel corso dell’ultima udienza al tribunale di New York è Virginia Roberts Giuffre, la principale accusatrice di Jeffrey Epstein, il miliardario che si è tolto la vita in carcere dopo esser stato accusato di traffico sessuale di minorenni. La donna, che si è definita la “schiava del sesso” del magnate morto suicida in ...

Principe Andrea - Nuove accuse per il figlio della regina Elisabetta : “Eravamo con lui e un bambolotto gonfiabile a casa di Jeffrey Epstein” : Jeffrey Epstein si è suicidato sabato mattina impiccandosi nella cella del carcere di Manhattan dove era detenuto ma le accuse di abusi sessuali, sfruttamento della prostituzione femminile e traffico di minori che gli erano state rivolte non sono destinate a morire con lui. Anzi, volano oltre manica, a sconvolgere la Royal Family. Nelle oltre duemila pagine di documenti e testimonianze raccolte – e diffuse venerdì – dai giudici della ...

Nuove accuse per il principe Andrea : Mi ha toccato il seno a casa di Epstein : Spuntano nuovi guai per il principe Andrea, il cui nome era già nella lista degli amici del pedofilo Jeffrey Epstein. Ora una donna lo accusa di essere stata toccata impropriamente proprio a casa del finanziere nel 2001. Nuovi guai all’orizzonte per il principe Andrea d’Inghilterra. Il mese scorso, a seguito dell’arresto del finanziere Jeffrey Epstein per traffico di minorenni, parecchi nomi di uomini noti sono spuntati dai documenti ...

Uomini e donne - Nuove accuse della Cilia contro la Mennoia : 'Ci ha preso in giro' : L'estate 2019 verrà ricordata dal pubblico di Uomini e donne anche per la querelle intorno alla storica autrice Raffaella Mennoia. A poche settimane dalle prime registrazioni della nuova stagione del dating show, Mario Serpa ha segnato il primo capitolo di un polverone che ha subito coinvolto Teresa Cilia, Deianira Marzano, Gianni Sperti nonché altri volti noti del programma quali Karina Cascella e più di recente Giulia De Lellis e Lorenzo ...

Johnny Depp - Nuove accuse contro l'ex Amber Heard : lo avrebbe bruciato con una sigaretta : Sebbene siano passati un po' di anni dalla tanto discussa separazione tra Johnny Deep e Amber Heard, emergono nuovi dettagli sul loro addio e in particolar modo delle nuove scottanti accuse da parte dell'attore nei confronti della sua ex. La coppia, da quando ha firmato le carte per dirsi addio definitivamente, non ha fatto altro che gettarsi fango addosso per svariati mesi; l'attore ha addirittura intrapreso una causa per diffamazione nei ...

Nuove accuse di Johnny Depp all’ex moglie Amber Heard : “Mi spense una sigaretta sul volto” : L'attore ha denunciato l'ex moglie raccontando un fatto che sarebbe avvenuto nel 2015, in seguito a una lite tra loro. A testimonianza del gesto violento della donna, che avrebbe spento sul volto di Depp una sigaretta, la foto pubblicata dal sito The Blast, in cui si vede Depp steso su un lettino di ospedale con un evidente segno sul volto.

Nuove accuse a Huawei : «Ha aiutato la Nord Corea a creare la sua rete internet» : Il Washington Post ha pubblicato una serie di documenti che mostrano come il colosso cinese abbia avuto rapporti commerciali con la dittatura negli ultimi otto anni