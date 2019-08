Milano In Via Benedetto Marcello lavori di riqualificazione

“Oasi 2030? : un giardino nel centro di Milano per parlare di scienza - ambiente - comunicazione - gestito dall’Università di Pavia e dal WWF : Dopo l’inaugurazione dello scorso 4 luglio, “Oasi 2030” inizia le sue attività. Un giardino segreto nel centro di Milano, tecnologico e naturalistico insieme, pensato per accogliere laboratori, conferenze, esperienze aperte al pubblico sui temi dell’agenda ONU 2030, sulla sostenibilità (sociale e ambientale). Dedicato agli adulti, agli studenti e anche ai bambini, lo spazio sarà gestito dall’Università di Pavia e dal WWF, con un calendario ...

Milano : controlli nelle stazioni ferroviarie - polizia arresta 4 persone : Milano, 27 ago. (AdnKronos) - La polizia ha arrestato quattro persone, di cui tre per furto, nelle stazioni ferroviarie di Milano. In Stazione Centrale gli agenti hanno notato due uomini, cittadini algerini di 31 e 34 anni, mentre rubavano il marsupio a un ragazzo. I due hanno cercato di allontanars

Traffico autostrade in tempo reale/ Viabilità 24-25 agosto : code A1 Milano Bologna : Traffico autostrade, Viabilità weekend 24-25 agosto: le ultime notizie in tempo reale. code sull'A1 Milano-Bologna, le situazioni più critiche.

Allerta Meteo Lombardia - rischio pioggia a Milano : al via il monitoraggio dei fiumi Seveso e Lambro : Maltempo previsto in Lombardia e in particolare nel capoluogo. C’è infatti il rischio di forti temporali su Milano per questo il Comune ha diramato un’Allerta Meteo ed ha attivato il monitoraggio dei livelli dei fiumi Seveso e Lambro. Dalle 14 di oggi l’amministrazione comunale di Milano ha attivato il Centro operativo comunale (Coc) per il rischio di temporali forti anche sul nodo idraulico di Milano. La disposizione fa ...

Milano : polizia sgombera palazzo occupato di via Cozzi : Milano, 21 ago. (AdnKronos) - La polizia ha sgomberato a Milano lo stabile occupato in via Cozzi 1 e ha allontanato 14 persone del gruppo 'Pirati Riot'. Due degli occupanti sono saliti sul tetto per protesta, ma ora, informa la polizia, stanno lasciando lo stabile, liberando la struttura occupata da

Hyperloop - da Bologna a Milano in 9 minuti : il treno supersonico a levitazione magnetica potrebbe rivoluzionare il trasporto ferroviario dell’Italia [GALLERY] : Da Bologna a Milano in 9 minuti: il treno progettato da Elon Musk potrebbe arrivare anche in Italia e rivoluzionare la rete dei trasporti. In pochi anni, un treno potrebbe essere diretto verso il futuro. Si tratta dell’Hyperloop, il treno a levitazione magnetica in grado di sfrecciare a 1.223km/h all’interno di un tubo depressurizzato. L’annuncio è arrivato da Gabriele Gresta, fondatore di Hyperloop Transportation Technologies, la startup creata ...

Tribunale Milano rinvia a Corte Ue norme Jobs act su licenziamenti : Il Tribunale di Milano ha “rinviato alla Corte di giustizia dell’Unione Europea la disciplina dei licenziamenti collettivi contenuta nell’articolo 10” del Jobs Act. A darne notizia sono Cgil e Filcams, la categoria che rappresenta commercio, turismo e servizi.“Il Tribunale di Milano, in particolare, evidenzia il sospetto di legittimità sul regime sanzionatorio, cioè - si spiega - sull’esclusione ...

Jobs Act - il Tribunale di Milano lo fa a pezzi e rinvia alla Corte Ue la parte che esclude la reintegra in caso di licenziamento collettivo : Il Tribunale di Milano ha rinviato alla Corte di giustizia dell’Unione Europea la parte del Jobs Act che disciplina i licenziamenti collettivi, chiedendo che valuti se l’esclusione della reintegra nel posto di lavoro è compatibile con i principi di parità di trattamento e di non discriminazione e con la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione. Nell’ordinanza datata 5 agosto non mancano giudizi netti sull’impianto della ...

Intercity Livorno-Milano si rompe due volte in viaggio - capotreno aggredito e picchiato a bordo : Un convoglio Intercity di Trenitalia partito dalla stazione di Livorno Centrale alle 6.25 e diretto, via Genova, a Milano Centrale ha accumulato oltre tre ora e mezza di ritardo per due guasti al locomotore che hanno fatto infuriare i passeggeri a bordo. Uno di loro ha aggredito e picchiato il capotreno.Continua a leggere

Viaggio da incubo sul Livorno-Milano : 2 ore di stop fra Genova e Arquata - picchiato il capotreno : Il guasto dell'Intercity ha provocato ripercussioni su 3 Regionali, che hanno accumulato 20 minuti di ritardo

Hockey ghiaccio - Alps League 2019/2020 : ufficializzato il calendario. 18 squadre al via - 7 italiane - sparisce Milano : Manca ormai poco meno di un mese al via della quarta edizione della Alps Hockey League. La manifestazione trans-nazionale dedicata alle formazioni di Hockey ghiaccio nel 2019/2020 vedrà al via 18 squadre (e non 19 come annunciato in precedenza dal Board of Governors) con 7 austriache, 7 italiane e 2 slovene già presenti nella scorsa annata, alle quali si sono aggiunti gli Steel Wings Linz ed i Vienna Capitals Silvers, portando a 9 il numero ...

Hockey ghiaccio - Alps League 2019/2020 : ufficializzato il calendario - 18 squadre al via - 7 italiane - sparisce Milano : Manca ormai poco meno di un mese al via della quarta edizione della Alps Hockey League. La manifestazione trans-nazionale dedicata alle formazioni di Hockey ghiaccio nel 2019/2020 vedrà al via 18 squadre (e non 19 come annunciato in precedenza dal Board of Governors) con 7 austriache, 7 italiane e 2 slovene già presenti nella scorsa annata, alle quali si sono aggiunti gli Steel Wings Linz ed i Vienna Capitals Silvers, portando a 9 il numero ...

Milano. Nuova piscina in via Fatebenesorelle : nuovo passo verso le Olimpiadi : Sono partiti in questi giorni i lavori per la realizzazione di una Nuova piscina pubblica in via Fatebenesorelle, a Moscova.

Traffico autostrade Ferragosto in tempo reale/ Viabilità : A1 Milano-Bologna coda 2 km : Traffico autostrade Ferragosto 2019 in tempo reale: prime code e rallentamenti in A10 a causa di un incidente, le ultime notizie aggiornate.