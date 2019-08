L' appello di Salvini a Mattarella | convochi le elezioni

Matteo Salvini - appello a Mattarella : "Sei ancora in tempo. Furto di democrazia - non vi libererete di me" : "È in corso un Furto di democrazia, io non mollo". Il leader della Lega, Matteo Salvini, su Facebook, attacca frontalmente il governo di Pd e M5s "che non ha la maggioranza nel Paese" e promette battaglia: "State tranquilli, non vi liberate di me con un giochino di palazzo". La tesi è quella del com

“Tutto tranne Salvini” - l’appello del popolo dem : Roma, 24 ago. (AdnKronos) – Definire ‘base’ chi interagisce sui social è forse troppo. Ma il mood dei simpatizzanti Pd che hanno preso uno smartphone per commentare , è abbastanza orientato: tutto tranne il ritorno di Salvini al governo. Questo il sentimento prevalente tra gli oltre duemila che hanno commentato l’ultimo post del segretario Pd su Facebook nel quale ha ribadito il no a Conte premier. Ma a riprova della ...

L'accorato appello di Salvini a Di Maio : "Le porte della Lega sono infinite pur di fermare il Pd" : “Oggi c’è un incontro tra vertici del Pd e vertici dei 5 Stelle. Mi auguro che nessuno pensi di lasciare l’Italia in mano a un partito, come il Partito democratico, che ha perso tutte le elezioni, perché ne ha combinato di cotte e di crude”. Così Matteo Salvini in diretta Facebook. L’ipotesi di governo M5s-Pd “sta facendo rabbrividire i cittadini di mezza Italia e gli imprenditori”, ...

Mattarella : “La crisi va chiusa in tempi brevi”. Martedì nuove consultazioni. M5S : “No al voto - dialogo per nuova maggioranza”. Salvini chiede elezioni ma lancia un ultimo appello : Pd: ora governo di svolta. Berlusconi: possibile solo maggioranza di centrodestra. Fratelli d'Italia: il voto unica strada

Salvini lancia l'ultimo appello ma Di Maio lo gela : «Sleale». Berlusconi : «Centrodestra o voto» : Nello studio alla vetrata del Quirinale cala il sipario sul dialogo tra Lega e Cinque Stelle e tramonta definitivamente un'eventuale risurrezione di quella che fu la maggioranza gialloverde....

L’ultimo appello di Salvini : «Disponibili a ripartire senza rancori. Oppure si va al voto» : Alle 16 è stata ricevuta la delegazione della Lega: «Un accordo contro tra Pd e M5S, è la vecchia politica». Poi apre ai 5 stelle: «Se vogliono far ripartire il governo e il Paese noi ci siamo»

Matteo Salvini da Sergio Mattarella : l'ultima chiamata a Luigi Di Maio. appello per salvare l'Italia dal Pd : "l'Italia non può perdere tempo, non può avere un governo che litiga e i troppi no hanno portato a questo". Matteo Salvini dopo le consultazioni al Quirinale con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella in conferenza stampa ribadisce che "qualcuno vuole cancellare la Lega e il decreto sicure

Salvini - ultimo appello : porte aperte ai grillini. Ma è allarme sondaggi : Se Mattarella volesse puntare su un governo di transizione per varare la legge di bilancio e poi portare il Paese alle urne non si metterà di traverso. Se dovesse ripartire ipotesi molto...

Open Arms - Saviano chiama Salvini bandito - Fusaro : 'Così parlò con il cappello da giullare' : Il caso della Ong Open Arms è stato il pretesto per un altro botta e risposta tra Roberto Saviano e Diego Fusaro, che hanno affidato le proprie riflessioni sulla faccenda ai social network. Tra i due non sembra esserci una particolare simpatia, così come tra l'autore di Gomorra e il Ministro dell'Interno, controbilanciata dallo scarso feeling che il filosofo pare avere per Saviano. Lo scambio di "complimenti" nasce dall'ennesimo caso che ha al ...

Open Arms - Conte rinnova l'appello a Salvini : "Fate sbarcare i minori dalla nave" : Il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte e Matteo Salvini sono ormai ai ferri corti da giorni e la situazione della nave Open Arms, giunta alle porte di Lampedusa lo scorso 15 agosto e ora di nuovo in fase di stallo perché l'ordine di far sbarcare i migranti non è ancora arrivato.L'unico responsabile di questa situazione è il Ministro dell'Interno Matteo Salvini, che per mesi ha fatto propaganda elettorale sulla pelle dei migranti e ora che ...