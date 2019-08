Il Sudan tenta di diventare democratico Ma per le violenze di questi anni nessuno pagherà

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di sabato 31 agosto 2019) Luglio e agosto sono stati due mesi chiave per la storia del: uno dei più martoriati stati africani, consumato prima da 16di guerra civile nell’area del Darfur, quindi da 30di pugno di ferro del dittatore Omar Al-Bashir, è oggi ad una svolta. Dopo quasi un anno di tumulti, seguiti alla “crisi del pane” – quando, a fine 2018, un’impennata improvvisa del prezzo l’ha reso inaccessibile alla fascia più povera della popolazione – lo scorso 17 agosto è arrivata la notizia che tutti attendevano: civili e militari hanno raggiunto un accordo per una bozza di Costituzione, un documento che dovrebbe – superata la fase transitoria di tre– tratteggiare un futuro, un paese con libertà d’espressione, governi che si alternano e un ruolo centrale per le donne. Quanto è stato messo in calce nella dichiarazione costituzionale è una vera ...

