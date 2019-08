Higuain a Sky | “Da quando arrivato ho la fissa di rimanere”

Juventus - secondo Sky Sport Higuain vuole restare in bianconero : L'esigenza primaria della Juventus resta quella di piazzare sul mercato alcuni esuberi, per alleggerire la rosa ma anche per sistemare il bilancio, provato da alcuni pesanti investimenti, come l'acquisto di De Ligt dall'Ajax. Gran parte delle cessioni potrebbe riguardare il settore avanzato: le ultime indiscrezioni confermano di un possibile scambio Dybala-Lukaku con il Manchester United, mentre la punta Kean è praticamente un giocatore ...

Sky Sport : Per passare alla Roma Higuain deve spalmare il suo ingaggio : Secondo Sky Sport, la Roma starebbe provando a convincere in tutti i modi Gonzalo Higuain a scegliere la Capitale per la sua prossima stagione. Lo stesso Petrachi, intervistato dal Corriere dello Sport, ha dichiarato che per il Pipit nessuna scelta sarebbe migliore della Roma. Per il passaggio ai giallorossi, però, Higuain deve spalmare il suo ingaggio da 7,5 milioni all’anno dal 2021 al 2023. Starebbe riflettendo proprio su questo. La ...