Governo | vertice a Palazzo Chigi tra delegazioni Pd e M5s Delrio | ‘Inaccettabili

(Di sabato 31 agosto 2019) “Negli incontri siamo sempre stati costruttivi, ieri i dieci punti sono diventati venti e si è si è detto “o questi o non si fa il”. A me sembra un ultimatum ed è totalmente inaccettabile che si pongano ultimatum al presidente del Consiglio”. A rivendicarlo il capogruppo Pd Graziano, entrando aper un nuovotra ledem e M5s, dopo le tensioni nel giorno delle consultazioni del presidente Conte. “Adesso vediamo con che spirito ci si siede a questo tavolo, se con aut aut o volendo discutere per il bene degli italiani”, ha continuato. L'articolotraPd e M5s.: ‘Inaccettabili ultimatum a Conte’ proviene da Il Fatto Quotidiano.

