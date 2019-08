Governo | Conte al Quirinale | slitta alle 12 l' incontro su programma con Pd e M5S

Fonte : huffingtonpost

(Di sabato 31 agosto 2019) “Il presidente del consiglio incaricato Giuseppeè a colloquio con il Capo dello Stato Sergio Mattarella.è uscito in auto da Palazzo Chigi dopo le dieci ed è entrato alpoco dopo”.L’sula Palazzo Chigito per le 9 e 30 tra le delegazioni di Pd, M5S e Giuseppe, è stato spostato12. Il premier incaricato, “irritato” per le tensioni, cerca di ricomporre la frattura tra M5s e Pd che mette in serio dubbio la formazione del. Le parole di ieri del capo politico 5 stelle hanno lasciato non poche scorie sul terreno della trattativa, che inizia a stancare anche il capo dello Stato Mattarella.“Di Maio accusa gli altri di volere le poltrone ma il poltronista casomai è lui”. Lo dice, in una intervista a Repubblica, il tesoriere del Pd, Luigi Zanda, ...

matteosalvinimi : Oggi l’ex commissario europeo tedesco Oettinger fa il tifo per il governo Conte-Monti dicendo che faranno di tutto… - Mov5Stelle : 'Abbiamo riassunto i nostri principali obiettivi in un documento che abbiamo consegnato al Presidente del Consiglio… - AnnalisaChirico : ‘Ha ragione il premier incaricato Giuseppe Conte: Il governo non è contro ma per. Per non andare al voto’ @agorarai @RaiTre -