Festival del cinema | Polanski oltre le polemiche elogi e applausi per il suo

Kate Upton si presenta così al Festival del cinema di Venezia : spacco vertiginoso e tacco dodici. Strepitosa : Kate Upton si è presentata con un look total black e super spacco sul red carpet del Festival del cinema di Venezia durante il secondo giorno della 76esima Mostra d’'rte cinematografica. Il tratto di strada che porta dal celebre Hotel Excelsior al red carpet si trasforma così in una passerella. E la

Scarlett Johansson sul red carpet del Festival del Cinema di Venezia : mega tatuaggio e lato b pazzesco : Scarlett Johansson si è presentata sul red carpet del Festival del Cinema di Venezia con un fasciatissimo abito rosso scollatissimo e con uno spacco vertiginoso. L'attrice super sensuale e meravigliosa ha lasciato tutti a bocca aperta per il suo mega tatuaggio di rose sulla schiena e per il lato b p

Io e te - Diaco cerca di collegarsi con il Festival del cinema di Venezia ma non ci riesce. E perde la pazienza : Pierluigi Diaco perde la pazienza. Durante la puntata di Io e Te, in onda su RaiUno, il conduttore sta per collegarsi con il Festival del cinema di Venezia. All’inizio, quando gli comunicano che qualcosa non funziona, è piuttosto calmo: “È caduta la linea ma non c’è assolutamente problema”. Solo che il collegamento salta più volte mentre Diaco cerca di parlare con Giorgio Gosetti, direttore artistico delle Giornate degli ...

Scarlett Johansson incanta il carpet del Festival di Venezia : Scarlett Johansson incanta il carpet di del Festival di Venezia, l'attrice è per presentare Marriage Story.

Miss Italia - passerella delle finaliste sul red carpet del Festival di Venezia : Incursione del concorso di Miss Italia alla 76/a Mostra del Cinema, che oggi ha visto sfilare sul red carpet del Lido le 80 ragazze giunte alla finale, in programma il 6 settembre a Jesolo. Una...

Il presidente dell'Europarlamento Sassoli domani al Festival di Venezia per ricordare Megalizzi : Il presidente dell’Europarlamento, David Maria Sassoli, sarà domani al Festival del Cinema di Venezia per testimoniare l’impegno del Pe nel settore della cultura e delle arti audiovisive, sostenere il Premio Lux ed accompagnare i primi passi della Fondazione intitolata ad Antonio Megalizzi, il giovane giornalista di Rovereto ucciso lo scorso dicembre nel corso dell’attentato terroristico avvenuto a ...

Isabeli Fontana - l'«Angelo» dei Festival del Cinema : Tra le star del red carpet inaugurale di Venezia 76 c’era anche lei, Isabeli Fontana, scintillante come una dea nel suo abito dorato. La supermodella brasiliana, del resto, è un’habitué delle rassegne Cinematografiche, anche se al suo nome sono legate anche tante altre cose: una carriera iniziata a 16 anni con una forte polemica, testimonial dei brand più importanti, otto partecipazioni al Victoria’s Secret ...

Mostra del Cinema Venezia - gli arrivi delle star al Lido il secondo giorno di Festival - : (Agenzia Vista) Venezia, 29 agosto 2019Venezia, gli arrivi delle star al Lido il secondo giorno di Mostra del Cinemasecondo giorno di 76 Mostra d’Arte Cinematografica di Venezia e all’Hotel Excelsior del Lido arrivano le star dei due film più attesi della giornata: ‘Marriage Story’ con Scarlett Johansson, Adam Driver e Laura Dern e ‘Ad Astra’ con Brad Pitt, Ruth Negga e Liv Tyler.Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev Agenzia ...

Liv Tyler arriva al Festival del cinema di Venezia - : Fonte foto: La PresseLiv Tyler arriva al Festival Del cinema di Venezia 1Sezione: Spettacoli Carlo Lanna L'attrice e figlia del cantante degli Aerosmith arriva alla Darsena

Festival del cinema di Venezia 2019 - Giusy Versace con protesi e tacco alto è incantevole : Sul red carpet del Festival del cinema di Venezia arriva, bellissima, Giusy Versace. Abito scuro decorato come il disegno che è stato fatto sulle protesi, tacco alto, viso radioso, Giusy è incantevole. La vincitrice di Ballando con le Stelle è insieme a Jo Squillo e Francesca Carollo per presentare “Donne in prigione si raccontano”, un docu-film che porta la narrazione dentro le carceri femminili e dà alle detenute la possibilità di ...

76^ Festival del Cinema di Venezia 2019 : secondo giorno di karmesse : Da ieri, 28 agosto 2019, la 76esima edizione del Festival del Cinema di Venezia è entrata nel vivo. Grande successo per la Cerimonia d'apertura presentata da una madrina d'eccezione: l'attrice Alessandra Mastronardi. La giornata di oggi, 29 agosto, invece, vedrà in programma la presentazione del film 'Ad Astra' di James Gray con l'attore Brad Pitt. Proprio oggi, alle ore 14.00 verrà presentato il film in conferenza con lo stesso attore e ...

Alessandra Mastronardi madrina del Festival di Venezia. Chi l'ha preceduta? - : Marina Lanzone Belle, italiane, ma soprattutto semplici e naturali. Chi sono state le madrine della Mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia negli ultimi dieci anni? Mancano poche ore all’inizio della serata inaugurale del Festival di Venezia, arrivato alla sua 76esima edizione. Come tutti gli anni gli occhi saranno puntati sul red carpet e sui look delle star. Cosa indosserà Alessandra Mastronardi per ...

Brindisi - il 30 agosto inizia la seconda edizione del Festival di Affari Italiani “La Piazza”. Tra gli ospiti anche Conte - Toti e Bernini : Per il secondo anno Ceglie Messapica ospiterà “La Piazza“, la tre giorni organizzata da Affari Italiani e dall’amministrazione comunale. Dal 30 agosto al 1 settembre nel comune in provincia di Brindisi ci saranno incontri e dibattiti di confronto sulla politica. Tra i nomi in programma c’è quello di Giuseppe Conte che sarà presente alla seconda edizione del festival se le consultazioni al Colle lo consentiranno. ...

I ritmi inconsueti dello Sponz Festival di Vinicio Capossela : Vinicio Capossela, uno degli ospiti che si esiberanno al Wired Next Fest Firenze, a Palazzo Vecchio dal 28 al 29 settembre, è anche il creatore di un evento unico nel suo genere: lo Sponz Festival di Calitri, in provincia di Avellino. Giunto alla settima edizione – tenutasi dal 19 al 25 agosto proprio in Alta Irpinia – lo Sponz per la prima volta ha anche coinvolto i comuni di Cairano, Lacedonia, Sant’Angelo dei Lombardi, Senerchia e Villamaina ...