Ecco le novità di settembre del listino smartphone a rate di TIM

Ecco tutte le novità della nuova pagina di benvenuto di Vodafone : Vodafone ha recentemente rinnovato l'aspetto grafico della sua pagina di benvenuto che mostra il riepilogo dell’offerta e le informazioni sulla linea. Tutti i clienti che attivano una nuova SIM Vodafone riceveranno quindi un SMS che reindirizza alla nuova pagina che presenterà la rete Giga Network 5G dell'operatore rosso. L'articolo Ecco tutte le novità della nuova pagina di benvenuto di Vodafone proviene da TuttoAndroid.

Tante novità in arrivo su Google Chrome - Play Store Web e Ricerca : Ecco quali sono : Google sta testando un'interfaccia rinnovata per il Play Store per semplificare l'installazione delle applicazioni sui vari dispositivi, inoltre i badge non letti potrebbero arrivare nelle schede e nei segnalibri di Google Chrome che potrebbe presto evidenziare alcune parti di un articolo nei siti web in base in base alla loro query di Ricerca. L'articolo Tante novità in arrivo su Google Chrome, Play Store Web e Ricerca: ecco quali sono ...

Un posto al sole novità : GIORGIO BORGHETTI nel cast - Ecco chi interpreterà : Un posto al sole anticipazioni: GIORGIO BORGHETTI nel cast della nuova stagione nel ruolo di FABRIZIO ROSATO Grandi novità all’orizzonte nelle nuove puntate di Un posto al sole, che inizieranno lunedì 26 agosto. Con la nuova stagione della soap, infatti, giunge in scena un attore molto popolare, conosciutissimo anche come doppiatore, del cui arrivo vi avevamo parlato già diverse settimane fa seppure in forma “criptata”. Ad ...

Whatsapp si aggiorna - Ecco alcune novità : Whatsapp si aggiorna con alcune novità. Nella versione Beta disponibile su iOS, arriva la dicitura From Facebook

Ecco le principali novità e i miglioramenti della nuova EMUI 10 di Huawei : Ecco le principali novità che porterà la EMUI 10 di Huawei basata su Android 10: diamo uno sguardo ai cambiamenti a stile, colori, animazioni, fotocamera, modalità scura e non solo. L'articolo Ecco le principali novità e i miglioramenti della nuova EMUI 10 di Huawei proviene da TuttoAndroid.

Serie A - Ecco cosa accadrà tra Sky e Dazn : le novità per chi vuole vedere al meglio il campionato : Sarà Parma-Juventus ad inaugurare la Serie A 2019-2020, con fischio di inizio fissato sabato alle 18 e diretta tv su Sky. A chiudere il turno lunedì 26 agosto ci penserà Inter-Lecce alle 20.45 in diretta su Dazn. Per i calciofili sono giorni intensi tra abbonamenti e offerte varie, un modo per farsi trovare pronti in vista della prima giornata di campionato. Come per lo scorso anno l’emittente satellitare avrà in esclusiva sette gare su ...

Maturità 2020 - date e novità dal Miur : Ecco cosa cambierà : Maturità 2020, date e novità dal Miur: ecco cosa cambierà Il "nuovo" esame ha debuttato nel 2019 e verrà riproposto anche il prossimo anno. Le prove scritte si terranno il 17 e 18 giugno Parole chiave: fps ...

Ecco alcune delle novità dell’aggiornamento Chrome OS di agosto : Chrome OS si aggiorna in background ogni sei settimane per mantenere i dispositivi Chromebook veloci e sicuri. L'aggiornamento di questo mese di agosto introduce alcune novità che riguardano i controlli multimediali, l'app della fotocamera e le notifiche. L'articolo Ecco alcune delle novità dell’aggiornamento Chrome OS di agosto proviene da TuttoAndroid.

Ci sono nuovi aggiornamenti per Mate 20 X 5G - Mate 20 - Galaxy A70 e Galaxy A50 : Ecco le novità : Oggi è finalmente giunto il turno di Huawei e Samsung, che rispettivamente hanno aggiornato Mate 20 X 5G, Mate 20, Galaxy A70 e Galaxy A50. L'articolo Ci sono nuovi aggiornamenti per Mate 20 X 5G, Mate 20, Galaxy A70 e Galaxy A50: ecco le novità proviene da TuttoAndroid.

È arrivato l’always-on-display su HONOR Watch : Ecco tutte le novità del nuovo update : Il momento tanto atteso dai possessori di HONOR Watch è arrivato: con l'ultimo aggiornamento, già disponibile al download, è stata aggiunta, finalmente, la modalità always-on-display. L'articolo È arrivato l’always-on-display su HONOR Watch: ecco tutte le novità del nuovo update proviene da TuttoAndroid.

Quante novità per WhatsApp per Android e Web : Ecco che cosa c’è di nuovo con le ultime beta : Nelle scorse ore il team di WhatsApp ha rilasciato un nuovo aggiornamento dell'applicazione beta per Android, portandola alla versione 2.19.222 L'articolo Quante novità per WhatsApp per Android e Web: ecco che cosa c’è di nuovo con le ultime beta proviene da TuttoAndroid.

Quante novità nella versione 76 di Chrome OS - ora in roll out : Ecco che cosa c’è di nuovo : Chrome OS 76 è in roll out con nuovi controlli multimediali, riprogettazione della fotocamera, accesso all'app Android migliorato e altro, inoltre Google ora ha lanciato una semplice app web installabile su Chrome OS chiamata novità che ne visualizza i dettagli delle note di rilascio. L'articolo Quante novità nella versione 76 di Chrome OS, ora in roll out: ecco che cosa c’è di nuovo proviene da TuttoAndroid.

Dragon Quest Builders 2 : Ecco tutte le novità in arrivo col nuovo aggiornamento : Square Enix ha recentemente confermato che l'ultima parte del contenuto gratuito di Dragon Quest Builders 2 introdurrà un nuovo epilogo ed i cambiamenti climatici il 20 agosto 2019.Per giocare l'epilogo dovrete però dovrete prima di tutto completare tutte le scavenger hunt relative all' Explorer Shores, visitare almeno una Buildertopia e sbloccare 45 builder recipe.Una volta completati tutti Questi incarichi riceverete una lettera che sbloccherà ...