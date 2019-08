Stromboli | nuova eruzione del vulcano nella notte | cenere e lapilli sulle case

Isola ricoperta di cenere dopo nuova esplosione : "Stromboli è sorvegliato" : Francesca Bernasconi Intorno alle 23 di ieri sera una nuova sequenza esplosiva ha interessato il vulcano. Gli abitanti: "Non siamo per niente tranquilli" "Non siamo per niente tranquilli". Gli abitanti di Ginostra hanno passato un'altra notte insonne: lo Stromboli non ha smesso di borbottare e fa paura. "L'attività del vulcano non si è mai fermata ed è ancora molto forte, c'è del fumo che sale e poco fa c'è stata un'altra piccola ...

Stromboli : dopo la nuova eruzione pioggia di cenere sull'isola : Palermo, 30 ago. (AdnKronos) - pioggia di cenere per molte ore sull'isola di Stromboli dopo le due nuove esplosioni avvenute nella tarda serata di ieri. L'eruzione ha provocato una colata lavica che è scesa lungo la sciara del fuoco. Fortunatamente non si sono registrati danni a persone o cose. Come

Stromboli : dopo la nuova eruzione pioggia di cenere sull’isola : Palermo, 30 ago. (AdnKronos) – pioggia di cenere per molte ore sull’isola di Stromboli dopo le due nuove esplosioni avvenute nella tarda serata di ieri. L’eruzione ha provocato una colata lavica che è scesa lungo la sciara del fuoco. Fortunatamente non si sono registrati danni a persone o cose. Come ha informato nella notte l’Osservatorio etneo dell’Istituto di geofisica e vulcanologia (Ingv), “alle ...

Stromboli : dopo la nuova eruzione pioggia di cenere sull’isola : Palermo, 30 ago. (AdnKronos) – pioggia di cenere per molte ore sull’isola di Stromboli dopo le due nuove esplosioni avvenute nella tarda serata di ieri. L’eruzione ha provocato una colata lavica che è scesa lungo la sciara del fuoco. Fortunatamente non si sono registrati danni a persone o cose. Come ha informato nella notte l’Osservatorio etneo dell’Istituto di geofisica e vulcanologia (Ingv), “alle ...

Stromboli - nuova esplosione nella notte : 1.16 Una nuova esplosione,seguita a distanza di meno di un'ora da un'altra replica, e a Stromboli torna la paura. Secondo alcune testimonianze l'attività parossistica sarebbe di intensità lievemente inferiore a quella di mercoledì poco dopo mezzogiorno, ma il ripetersi di questi fenomeni sta cominciando a destare preoccupazione anche tra chi è abituato a convivere con "Iddu",come viene chiamato il vulcano dagli isolani Secondo la Protezione ...

Stromboli - nuova eruzione del vulcano : nube nera e turisti in fuga dalle spiagge : nuova forte esplosione dal vulcano sull'isola di Stromboli alle Eolie. Al momento, come si apprende, non si registrano feriti. Molta paura tra i turisti sull'isola. Una grande nube nera ha...

Esplosione Stromboli - la nuova eruzione vista dall'alto. VIDEO : Esplosione Stromboli, la nuova eruzione vista dall'alto. VIDEO Le immagini girate dall’elicottero della polizia mostrano il vulcano dopo l’evento di mercoledì mattina. Secondo l’Ingv, è stata una replica dell’evento del 3 luglio "ma non è ancora possibile stabilire se sia stata più o meno forte" Parole ...

Stromboli - nuova eruzione con boato e cenere. Paura e incendi - ma nessun danno : Un boato, una colonna di fumo altissima e una pioggia di cenere che ha oscurato tutto: lo Stromboli è tornato a fare Paura. A poco più di un mese dall'eruzione costata la vita a un...

Nuova eruzione a Stromboli - panico tra i turisti : Nuova violenta eruzione del vulcano Stromboli, dopo quella dei primi di luglio. Un'altissima nube di fumo si è alzata in cielo, seguita a una pioggia di sabbia, cenere e altro materiale vulcanico. Il forte boato ha causato il panico tra i cittadini e i turisti, che si sono radunati nella piazza del villaggio dell'isola delle Eolie. Al momento non si segnalano feriti. (Lapresse) Redazione ?

Stromboli - NUOVA ERUZIONE VULCANO/ Video - Canadair in volo 'mai un botto così forte' : STROMBOLI, ERUZIONE del VULCANO: Video. NUOVA forte esplosione prima dell'ERUZIONE: 'mai sentito un boato così', paura ma nessun danno.

Stromboli - nuova eruzione con boato e cenere. Paura e incendi - ma nessun danno : Un boato, una colonna di fumo altissima e una pioggia di cenere che ha oscurato tutto: lo Stromboli è tornato a fare Paura. A poco più di un mese dall'eruzione costata la vita a un...

Stromboli - nuova eruzione genera un mini-tsunami : nessun ferito ma grande spavento : Impressionanti le immagini che arrivano dalla Sicilia. Una forte esplosione è avvenuta poco dopo mezzogiorno sullo Stromboli, con ricaduta di sabbia, cenere e altro materiale...

Stromboli : nuova eruzione con forti esplosioni : Sullo Stromboli, intorno a mezzogiorno di oggi, mercoledì 28 agosto 2019, si è verificata una forte esplosione con ricaduta di sabbia, cenere e altro materiale vulcanico. Secondo alcuni testimoni l'eruzione di oggi sarebbe più intensa di quella dello scorso 3 luglio, che provocò anche una vittima.L'eruzione è stata preceduta da un forte boato. Per ora non sono stati segnalati danni a persone o cose, ma è scoppiato un incendio sulla zona ...

Stromboli - nuova eruzione a mezzogiorno : turisti spaventati si rifugiano in chiesa : Impressionanti le immagini che arrivano dalla Sicilia. Una forte esplosione è avvenuta poco dopo mezzogiorno sullo Stromboli, con ricaduta di sabbia, cenere e altro materiale...