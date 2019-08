Salvini a Berlusconi | “Non abbiamo bisogno di alleanze”

Fonte : calcioweb.eu

(Di venerdì 30 agosto 2019) Conselve (Padova), 30 ago. – “Voglio dare una risposta a. Noi nondi niente e di nessuno”. E’ quanto ha detto il segretario della Lega, Matteo, dal palco della festa della Lega a Conselve, in provincia di Padova. “Non siamo usciti da un’alleanza che non ci faceva fare le cose per entrare in un’altra che non ci fa fare le cose”. “Noimollato le nostre poltrone per dare parola agli italiani”. La Lega, ha detto poi dal palco, “ha avuto il coraggio unico al mondo di andare dal presidente della Repubblica e di mettere sul tavolo i suoi ministeri e chiedere che la parola tornasse ai cittadini italiani”, ha continuato. “Prima o poi si voterà e vinceremo”. LA ‘GUERRA DI POLTRONE’ – “Noi non andremo mai col Pd, mai con la sinistra, altri ...

