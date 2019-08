Palermo : controlli antidroga Gdf - denunce e sequestri : Palermo , 30 ago. (AdnKronos) – Il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Palermo ha disposto il rafforzamento dell’attività di prevenzione e contrasto al traffico di sostanze stupefacenti lungo le principali arterie stradali nell’ambito dei servizi per il controllo economico del territorio. In questo contesto, le Fiamme Gialle di Carini hanno eseguito diversi controlli a mezzi e persone nei pressi dello svincolo ...

Palermo : multe ai lidi per ordinanza 'plastic free' - Fiba 'estendere controlli' : Palermo , 6 ago. (AdnKronos) - "I gestori dei lidi balneari subiscono controlli e multe in seguito ad un' ordinanza realizzata frettolosamente che danneggia una categoria da sempre attenta alla tutela dell'ambiente". Così il presidente di Fiba Confesercenti Alessandro Cilano commenta le sanzioni scatt

Palermo : multe ai lidi per ordinanza ‘plastic free’ - Fiba ‘estendere controlli’ : Palermo, 6 ago. (AdnKronos) – “I gestori dei lidi balneari subiscono controlli e multe in seguito ad un’ordinanza realizzata frettolosamente che danneggia una categoria da sempre attenta alla tutela dell’ambiente”. Così il presidente di Fiba Confesercenti Alessandro Cilano commenta le sanzioni scattate negli stabilimenti balneari all’Addaura, Mondello e Sferracavallo per omessa raccolta differenziata e ...