Infortunio Chiellini grave | out 6-7 mesi Juventus | lesione crociato | resta Rugani?

Infortunio Chiellini - cosa succede adesso al mercato della Juventus : Infortunio Chiellini – Tegola clamorosa in casa Juventus, il club bianconero ha comunicato il grave Infortunio per il difensore Giorgio Chiellini, il bianconero ha riportato la lesione del legamento crociato anteriore, il calciatore sarà costretto ad operarsi e quindi tempi di recupero lunghissimi. Ed adesso cosa successo sul mercato della Juventus dopo l’Infortunio di Chiellini? La prima decisione della Juventus è stata quella ...

Juventus - Infortunio Chiellini : lesione del crociato - out 6-7 mesi : infortunio Chiellini- Brutte notizie dall’infermeria bianconera. Giorgio Chiellini ha rimediato una distorsione del ginocchio destro con interessamento dei legamenti. Lungo, lunghissimo stop per il capitano bianconero, il quale sarà operato nei prossimi giorni e dovrà stare fermo per circa 6-7 mesi. Leggi anche: Pagelle e Highlights 2^ giornata: tabellini e voti, LIVE Bologna-SPAL infortunio Chiellini, […] L'articolo Juventus, ...

