Flessibilità Ue | con il Conte bis la partita sale a 10-12 miliardi

Commissione Ue - von der Leyen : “Economia sia al servizio del popolo e non il contrario. Utilizziamo la Flessibilità” : “L’economia dev’essere al servizio del popolo, e non il contrario. Per questo, Utilizziamo tutta la flessibilità che ci è conferita dalle nostre regole“. A dirlo, nel corso dell’invervento a Strasburgo, la candidata alla Commissione europea Ursula von der Leyen. Ue, von der Leyen: “Ridurre emissioni di Co2 del 50-55% entro il 2030, sì a legge europea su cambiamento climatico” ...