Fabio Aru | ‘Faccio fatica a stare seduto sulla sella’

Vuelta a España 2019 - la classifica dei favoriti : Lopez al comando - Roglic a 14”. Fabio Aru a 2’47” : Miguel Angel Lopez è il migliore dei big al termine della sesta tappa della Vuelta di Spagna, il colombiano ha perso la maglia rossa in favore di Dylan Teuns ma il belga non sarà un fattore nella corsa verso il trofeo. Il capitano dell’Astana, attardato di un minuto dall’alfiere della Bahrain-Merida, conserva 14” di margine su Primoz Roglic e 23” di vantaggio su Nairo Quintana mentre Alejandro Valverde è a 28”. Da ...

Classifica Vuelta a España 2019 - sesta tappa : Teuns nuova maglia rossa - Lopez il miglior big a 1'. Fabio Aru a 3’47” : Dylan Teuns è la nuova maglia rossa alla Vuelta di Spagna 2019, il belga si è reso protagonista di una bella fuga da lontano e ha animato la sesta tappa con arrivo in salita riuscendo così a indossare il simbolo del primato. L’alfiere della Bahrain-Merida ha chiuso in seconda posizione alle spalle di Herrada che ha vinto la frazione con pieno merito, Teuns si può ben che consolare con il primato nella Classifica generale e soffiando la ...

Vuelta a España 2019 - Fabio Aru : “Oggi non stavo bene - mi sono mancate le forze. Dolori al ginocchio” : Giornata complicata per Fabio Aru alla Vuelta di Spagna, il Cavaliere dei Quattro Mori ha faticato sulla prima salita ed è arrivato a oltre due minuti da Miguel Angel Lopez. Il sardo ha sofferto sulle pendenze più dure del Javalambre, negli ultimi 5 km è andato in difficoltà e non è riuscito a tenere il passo degli altri big in lizza per la maglia rossa. Il capitano della UAE Emirates sperava di fare ben altra figura visto che la condizione di ...

Vuelta di Spagna – Fabio Aru non si nasconde : “oggi brutte sensazioni - nel finale ero senza forza” : Fabio Aru non nasconde le difficoltà avute al termine della 5ª Tappa della Vuelta di Spagna: il ciclista sardo ha chiuso a 2 minuti dalla maglia rossa “Rispetto a domenica oggi ho avuto brutte sensazioni, mi sono sentito senza forza nel finale e con dolori a gamba e ginocchio“. Questo il commento di Fabio Aru al termine della 5ª tappa della Vuelta a Espana 2019, svoltasi quest’oggi con partenza da L’Eliana e arrivo ...

Vuelta a España 2019 : Fabio Aru - prestazione allarmante. Serve una crescita verso la terza settimana : Ci si aspettava una prova importante da parte di Fabio Aru sul primo arrivo in salita della Vuelta di Spagna e invece l’Alto de Javalambre ha purtroppo respinto il Cavaliere dei Quattro Mori. Dopo la caduta nella cronometro a squadre e la bella prestazione offerta domenica quando ha attaccato in discesa rimanendo con Roglic e Quintana, oggi il sardo non è mai stato in partita e ha pagato dazio tagliando il traguardo con 2’12” ...

Classifica Vuelta a España 2019 - quinta tappa : Lopez nuova maglia rossa - Roglic a 14”. Fabio Aru sprofonda a quasi 3 minuti : Miguel Angel Lopez è il nuovo leader della Vuelta di Spagna 2019 al termine della quinta tappa, il colombiano ha attaccato a tre chilometri dal traguardo in salita al Javalambre e ha così conquistato la maglia rossa. Il capitano dell’Astana ha staccato tutti gli avversari e ora si trova in testa alla Classifica generale con 14 secondi di vantaggio su Primoz Roglic e 23” su Nairo quintana, mentre Alejandro Valverde è quarto a ...

Vuelta a España 2019 - Fabio Aru : “La tappa di domenica una bella iniezione di fiducia. Oggi arrivo molto impegnativo - attenzione a Valverde” : L’arrivo in salita dell’Alto de Javalambre sarà un test decisivo per Fabio Aru alla Vuelta a España 2019. Oggi i corridori affronteranno infatti il primo arrivo in salita di questa 74ma edizione, con una scalata finale durissima, che misura 11 km e presenta una pendenza media del 7,8%, ma gli ultimi cinque sono davvero tremendi con rampe che raggiungono il 16%. Il traguardo è posto a quota 1950 metri e i distacchi potrebbero essere pesanti e ...

Vuelta a España 2019 - Fabio Aru all’esame dell’Observatorio Astrofisico de Javalambre : Ci siamo, è il momento della prova del 9 per Fabio Aru (UAE Team Emirates) nella 74esima edizione della Vuelta a España. Il sardo, dopo la sfortunata caduta nella cronosquadre, ha dimostrato di avere la grinta dei giorni migliori nella 2a frazione, quando giù dall’Alto de Puig Lorença è riuscito a inserirsi nel tentativo di sei, di cui facevano parte anche Roglic, Quintana e Uran, che è andato al traguardo guadagnando 32″ su tutti ...

Vuelta di Spagna – Fabio Aru sorride : “il ginocchio va meglio - le botte passeranno con il passare dei giorni” : Giornata tutto sommato positiva per Fabio Aru, riuscito a concludere in tranquillità la quarta tappa della Vuelta Migliora di giorno in giorno la condizione di Fabio Aru, reduce dalla caduta della prima tappa in cui il sardo ha riportato alcune escoriazioni. Con il passare delle tappe però tutto sembra andare per il verso giusto, situazione che regala sorrisi e soddisfazione al corridore dell’UAE Team Emirates. Queste le sue parole ...

Classifica Vuelta a España 2019 - terza tappa : Fabio Aru resta a 1’08” da Nicolas Roche : La Ibi. Ciudad del Juguete-Alicante, terza tappa di 199.6 km della Vuelta a España, seconda in linea, si risolve, secondo le previsioni, in volata, e così non cambiano i distacchi in Classifica generale, dove Fabio Aru resta 14° a 1’08” da Nicolas Roche, il quale continua a vestire la maglia di leader. Il miglior azzurro è Davide Formolo, nono a 46″. Di seguito la Classifica generale della Vuelta a España dopo la terza ...

Vuelta a España 2019 - Fabio Aru : “Affronterò con un ottimo morale le salite dei prossimi giorni” : Dopo il buio pesto, la luce. Fabio Aru ritrova se stesso e il colpo di pedale giusto nella seconda tappa della Vuelta a España 2019. La caduta nel corso della cronosquadre non era stata di certo l’inizio che avrebbe sperato il ciclista della UAE Team Emirates. Tuttavia, nel corso della seconda frazione, Aru è andato all’attacco insieme ad altri cinque corridori, ovvero il colombiano Nairo Quintana (vincitore poi della stage), lo ...