È morta Xana | la figlia di 9 anni dell’allenatore di calcio Luis Enrique

La piccola Xana no ce l’ha fatta : morta a 9 anni la figlia di Luis Enrique - era gravemente malata : Luis Enrique ha annunciato tramite un messaggio social la morte della figlia Xana: la piccola, di soli 9 anni, era gravemente malata da diversi mesi Una notizia che speravamo non dovesse mai arrivare. A darla è stato lo stesso Luis Enrique, questa volta non in qualità di allenatore, ma di padre: la figlia Xana è morta all’età di 9 anni. La piccola ha chiuso gli occhi per sempre da pochi minuti, dopo 5 lunghi mesi passati a lottare ...