Senza niente addosso Così Ludovica Valli di UeD fa “perdere i sensi”

Fonte : caffeinamagazine

(Di giovedì 29 agosto 2019) Gli scatti che pubblicasu Instagram per molti possono essere paragonati ad un’opera d’arte. Con poche mosse, con qualche scelta ardita e particolare, l’ex volto di Uomini e Donne incanta tutti, stupendo i followers per la sua carica di sensualità. Le basta poco, dicevamo: come quando ha deciso di farsi riprendere di spalle,pezzo sopra del costume, con un lato b in evidenza un effetto veramente incredibile. Anche stavoltacon pochissime mosse ha mandato in tilt i social. L’ultima foto hot è quella che la ritrae coperta solo da un telo grigio, lasciando volare la fantasia di tutti e mostrando un dettaglio bollente: un seno generosissimo, esplosivo ed extra large. I commenti sono tutti per questo particolare rovente, ma anche per tutto il resto: capelli bagnati, sguardo sensuale. Qui sotto potete trovare una carrellata di scatti roventi, ma non è tutto ...

francescocosta : Mi pare che su Brexit molti perdano di vista due cose. Primo. Una legge contro il 'no deal' non cambierebbe niente:… - tesswater : Sta gente uscita da questi programmi ha 1) troppo tempo libero e 2) ha perso la ragione pur di guadagnare senza far niente. #uominiedonne - TantiAuguriGio : È iniziato tutto quando gli ho chiesto un favore e lui mi ha risposto di no (io nerah) ma poi l'ha fatto comunque senza dirmi niente -