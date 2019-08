Pensioni | il riscatto con lo sconto piace sempre di più | a chi conviene

Fonte : today

(Di giovedì 29 agosto 2019) Ildella laurea consiste nel convertire gli anni trascorsi all’università in anni utili per l’anzianità...

FirenzePost : Pensioni: boom di domande di riscatto della laurea, oltre 32.000 in 4 mesi - PasVeltri : Un titolo e una spiegazione esemplari (ma come scrivete?!!!! ????) #buongiorno Riscatto laurea, ecco come agevolarlo… - rebeccalandi88 : Riscatto laurea, ecco come agevolarlo anche per gli studi ante 1996 -