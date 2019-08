Mediaset | giudice si riserva | decisione su voto Vivendi entro martedì 2

Fonte : calcioweb.eu

(Di giovedì 29 agosto 2019) (AdnKronos) – Ladelnon è scontata, nonostante nel novembre del 2018 la stessa Simonetti abbia respinto la richiesta avanzata da Simon Fiduciaria di annullare le delibere dell’assemblea dia cui non era stata data la possibilità di votare in assemblea. In questo caso, a presentare il ricorso è stata la sola, che didetiene un 9,9% di diritti die a cui non sono state applicate misure restrittive. L’Agcom, nel 2017, aveva ordinato alla società francese di rimuovere la sua posizione dominante in(o in Telecom) eha scelto di congelare i due terzi della sua partecipazione detenuta nel capitale, allora il 28,8%, in una fiduciaria. Nell’ultima assemblea di quest’anno, quella che si è svolta del 18 aprile, né ané alla fiduciaria è stata data la possibilità di votare. ...

