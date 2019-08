M5S:non parliamo di poltrone,ma di temi

Conferenza stampa dei capigruppo M5S Patuanelli e D'Uva, per "fare il punto sulla situazione politica". Il senatore Patuanelli chiarisce "Nessuno ha parlato di" in questi giorni. "Il M5S mette al centro la qualità della vita dei cittadini"."Lavoriamo per proporre la nostra idea di Paese al presisidente incaricato".Infine,"chi attacca Di Maio,il nostro capo politico,attacca ciascuno di noi". "Porteremo a Conte i nostri",ribadisce D'Uva. "Il blocco dell'Iva deve essere fatto assolutamente".(Di giovedì 29 agosto 2019)