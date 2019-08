Lady Garay completamente nuda in spiaggia

Fonte : ilgiornale

(Di giovedì 29 agosto 2019) Marco Gentile Tamara Gorro ha lasciato di sale i suoi follower su Instagram con uno scatto insolito e bollente. Web in tilt per la moglie di EzequielEzequielveste la maglia del Valencia dal 2016: con il club spagnolo ha messo insieme 73 presenze condite da 4 reti in tutte le competizioni. Il difensore argentino nella sua lunga carriera ha giocato in diversi campionati oltre a quello spagnolo dove ha militato anche nel Racing Santander e nel Real Madrid. Il 32enne ha giocato anche in Argentina con il Newell's Old Boys, in Russia con lo Zenit San Pietroburgo e in Portogallo con il Benfica.è stato spesso nel mirino di club italiani con Inter e Milan molto vicine in passato a portarlo in Italia ma senza fortuna.ha fatto anche parte del giro della nazionale argentina con cui ha messo insieme 32 presenze senza mai trovare la via del gol ma è da sempre ...