Fonte : ilfattoquotidiano

(Di giovedì 29 agosto 2019) “Non ci interessano le poltrone, ma discutiamo dei temi: ambiente, famiglia, riduzione del cuneo fiscale, famiglia, bisogna evitare l’aumento dell’Iva”. A rivendicarlo i due capigruppo del M5s Stefano Patuanelli e Francesco D’Uva, nel corso di una conferenza stampa alla Camera, nel giorno nel nuovo incarico affidato a Giuseppe Conte, nella nuova cornice della maggioranza Pd-Movimento 5 Stelle. Ma se i pentastellati evitano di affrontare il nodo ancora irrisolto della vicepresidenza del Consiglio, contrari al vecchio schema e non disponibili ad affidare quel ruolo a Di Maio, le divisioni restano anche sui temi, a partire dalla questione immigrazione: “Se siamo disponibili ad abolire i, come ha chiesto il Pd e come rivendica anche il prefetto Morcone (nome evocato per il Viminale, ndr)? “Ci sono ifatti dal Capo dello ...

Agenzia_Ansa : #Governo vertici #M5s a cena con @luigidimaio e la fidanzata Virginia Saba. Con loro in un ristorante al centro di… - Cascavel47 : Governo, D’Uva: “Abolire decreti sicurezza? Si può lavorare su rilievi del Colle”. Patuanelli: “Non ci interessano… - Affaritaliani : Governo, D'Uva (M5s): 'Di Maio vicepremier? Tema non interessa minimamente a M5s' -