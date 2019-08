Federico Bernardeschi e Veronica Ciardi sono diventati genitori | l’annuncio in radio

Fonte : tvzap.kataweb

(Di giovedì 29 agosto 2019) “Le ragazze che impazziscono perdevono continuare a impazzire per lui ma in un’altra versione, nella versione papà. Perché, con massima riservatezza e con riserbo assoluto, senza alcuna voglia di apparire, è diventato da pochi mesi papà. E lo ha fatto in silenzio, custodendo gelosamente la sua privacy e quella della compagnia”: con queste parole il giornalista di Chi e autore televisivo Gabriele Parpiglia ha rivelato in diretta aDeejay che, noto giocatore della Juventus, e, ex concorrente del Grande fratello,da qualche mese. Del neonato non si conoscono né sesso né nome, che a questo punto verranno rivelati solo quando ilo riterranno opportuno.da pochi mesi Infatti lo stesso ...

kikapress : Congratulazioni a mamma e papà per il fiocco... bianconero! - mcrisj01 : RT @n_bianconere: #Juventus Parpiglia: 'Federico #Bernardeschi e Veronica Ciardi sono diventati genitori' #Juve #ForzaJuve #FinoAllaFine… - mcrisj01 : RT @n_bianconere: Federico #Bernardeschi oggi a Torino #Juve #Juventus #ForzaJuve #FinoAllaFine -