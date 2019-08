Ultime Notizie Roma del 28-08-2019 ore 19 | 10

Ultime Notizie Roma del 28-08-2019 ore 18 : 10 : Romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione mercoledì 28 agosto in studio Giuliano Ferrigno politica nel primo piano la direzione del PD affido a Zingaretti un mandato pieno per verificare le condizioni di un governo di legislatura con il preside incaricato via libera con il solo no di Righetti una decisione che da grande forza il segretario secondo Gentiloni mentre Orlando conferma la richiesta di un vicepremier unico per una ...

Ultime Notizie Roma del 28-08-2019 ore 17 : 10 : Romadailynews radiogiornale appuntamento con informazioni Buon pomeriggio dalla redazione in studio Giuliano Ferrino brexit in apertura il governo britannico chiederà alla regina di sospendere le camere pochi giorni dopo il rientro dei parlamentari della pausa estiva è solo qualche settimana prima della scadenza della brexit e il 31 ottobre secondo la BBC è la prima ministro johnson. a far tenere il discorso della regina il 14 ottobre per ...

Ultime Notizie Roma del 28-08-2019 ore 16 : 10 : Romadailynews radiogiornale pomeriggio dalle redazioni studio Giuliano Ferrigno politica in primo piano la direzione del PD Affida a Zingaretti mandato pieno per verificare le condizioni di un governo di legislatura con il presidente incaricato con il solo no di Righetti una decisione che da grande forza al segretario secondo Gentiloni mentre Orlando conferma la richiesta di un vicepremier unico per una personalità dei dem sull’intesa ...

Ultime Notizie Roma del 28-08-2019 ore 15 : 10 : Romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione e buon pomeriggio dalla redazione capelli a Luigi in studio la direzione del PD affidato a Zingaretti un mandato pieno per verificare le condizioni di un governo di legislatura con il presidente incaricato via libera con il solo di Righetti una decisione che da grande forza al segretario secondo Gentiloni mentre Orlando conferma la richiesta di invito a prendere unico per una ...

Ultime notizie/ Ultim'ora oggi : nuova eruzione per lo Stromboli - 28 agosto 2019 - : Ultime notizie, Ultim'ora oggi. nuova eruzione stamane del vulcano siciliano Stromboli: tanta paura ma nessun ferito. I dettagli, 28 agosto 2019,

Ultime Notizie Roma del 28-08-2019 ore 14 : 10 : Romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buon pomeriggio dalla redazione Gabriella Luigi in studio oggi pomeriggio secondo ed ultimo giorno del nuovo giro di consultazioni al Quirinale inizia alle 16 il Partito Democratico poi alle 17 Forza Italia alle 18 la lega è alle 19 il MoVimento 5 Stelle il Quirinale si atterra alle dichiarazioni dei gruppi parlamentari fanno sapere dalla presidenza della Repubblica Intanto ...

Ultime Notizie Roma del 28-08-2019 ore 13 : 10 : Romadailynews radiogiornale per l’ascolto della Stazione appuntamento con l’informazione Gabriella Luigi in studio incontro alla Camera dei Deputati tra le delegazione del Partito Democratico e del MoVimento 5 Stelle per sciogliere i nodi che ancora ostacolano Intesa per la formazione di un nuovo governo non credo che ci siano Abeti da parte del PD dice Marcucci lavoriamo sui contenuti aggiunge del Rio Di Maio è il capo politico ...

Ultime Notizie Roma del 28-08-2019 ore 13 : 10 : Romadailynews radiogiornale per l’ascolto della Stazione appuntamento con l’informazione Gabriella Luigi in studio incontro alla Camera dei Deputati tra le delegazione del Partito Democratico e del MoVimento 5 Stelle per sciogliere i nodi che ancora ostacolano Intesa per la formazione di un nuovo governo non credo che ci siano Abeti da parte del PD dice Marcucci lavoriamo sui contenuti aggiunge del Rio Di Maio è il capo politico ...

Ultime NOTIZIE/ Ultim'ora oggi. Incidente a Pagani : autocisterna finisce dentro casa : ULTIME NOTIZIE, Ultim'ora oggi. Tremendo Incidente a Pagani, dove un'autocisterna è finita dentro una casa dopo essere sbandata, 28 agosto 2019,

Ultime Notizie Roma del 28-08-2019 ore 12 : 10 : Romadailynews radiogiornale ritrovate l’ascolto della redazione appuntamento con l’informazione Gabriella Luigi in studio incontro alla Camera dei Deputati tra le delegazioni del Partito Democratico del MoVimento 5 Stelle per sciogliere i nodi che ancora ostacolano Intesa per la formazione di un nuovo governo non credo che ci siano Abeti da parte del PD dice Marcucci lavoriamo sui contenuti aggiunge del Rio Di Maio è il capo ...

Governo Ultime Notizie : trattativa M5S-Pd ripartita - i paletti restanti : Governo ultime notizie: trattativa M5S-Pd ripartita, i paletti restanti Come si poteva prevedere, la trattativa per la formazione di un nuovo Governo sostenuto da una maggioranza alternativa ha ripreso a marciare. Oggi, mercoledì 28 agosto, può essere la giornata chiave per dare lo slancio alla nascita del nuovo esecutivo. Vediamo i punti d’accordo e di disaccordo. Governo, ultime notizie: ok a Conte bis. C’è il nodo del ...

Ultime Notizie Roma del 28-08-2019 ore 11 : 10 : Romadailynews radiogiornale ancora una buona giornata dalla colazione da Francesco Vitale in studio torneo ad aprire con la crisi di governo oggi la giornata decisiva per la nascita di un eventuale governo giallorosso Ma l’ultimo giorno di consultazioni dal capo dello Stato Mattarella anche in ogni caso vorrebbe chiudere entro giovedì è ancora irto di ostacoli nella tarda serata di ieri proprio quando l’accordo che di Movimento 5 ...

Ultime notizie/ Ultim'ora oggi. Iniziato ultimo incontro Pd-M5s - 28 agosto 2019 - : Ultime notizie, Ultim'ora oggi. E' cominciato circa un'ora fa l'ultimo incontro alla Camera fra il Pd e il M5s per trovare la quadra finale, 28 agosto 2019,

Ultime Notizie Roma del 28-08-2019 ore 10 : 10 : Romadailynews radiogiornale ancora una buona giornata dalla lezione da Francesco Vitale in studio torneo ad aprire con la crisi di governo oggi la giornata decisiva per la nascita di un eventuale governo giallorosso Ma l’ultimo giorno di consultazioni dal capo dello Stato Mattarella In ogni caso vorrebbe chiudere entro giovedì è ancora irto di ostacoli nella tarda serata di ieri proprio quando l’accordo che di Movimento 5 Stelle ...