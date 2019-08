Trattativa Pd-M5s | veti e non veti

Governo M5S-Pd - Trattativa ancora in bilico. Tra i nodi Di Maio vice premier e voto su Rousseau : Nonostante l'irrigidimento del confronto è in corso il tavolo convocato per le 8.30 di questa mattina tra le delegazioni Pd e M5S. L'intesa potrebbe essere comunque essere siglata solo all'ultimo momento, poco prima della salita al Quirinale delle delegazioni del Pd e dei 5 Stelle per le consultazioni del capo dello Stato

La Trattativa tra M5s e Pd nei titoli di apertura dei giornali : Giornata ad altissima tensione politica, quella di ieri: dal vertice previsto in mattinata e poi cancellato a un clima di ritrovato confronto. È stata perciò un'altra giornata difficile, quella tra Pd e M5S, che dovrebbe portare sulla strada di un nuovo governo. Conte e Zingaretti si sono messi al lavoro, ma i democratici avvertono che Luigi Di Maio insiste per avere la vicepresidenza ma così facendo rischia di far saltare tutto. Oggi le ...

"Di Maio vuole la vicepresidenza". La Trattativa tra Pd e M5s rischia di saltare : La trattativa tra Pd e M5s rischia di saltare di nuovo. È quanto affermano fonti Pd spiegando che la ragione è da ricercare nella nuova richiesta di Luigi Di Maio di avere la vice presidenza del Consiglio. Se sul tavolo dei capigruppo si discute di temi e obiettivi, il nodo rimane quindi quello del vicepremier. Il ragionamento che viene fatto a sinistra è che nel governo gialloverde il presidente del consiglio era alla guida ...

Governo - tra Pd e M5S Conte sblocca la Trattativa : ma Zingaretti chiede garanzie. Nodo Di Maio vicepremier : Governo, in concomitanza con il secondo giro di consultazioni al Colle si sblocca la trattativa per il Governo giallorosso. Non è ancora finita, e l'intesa non potrà che essere...

Crisi di governo : Trattativa M5S-Pd - Di Maio “stop senza ok a Conte bis” : Crisi di governo: trattativa M5S-Pd, Di Maio “stop senza ok a Conte bis” Crisi di governo: la trattativa per la nascita del nuovo esecutivo tra Movimento 5 Stelle e Pd prosegue. Sono riuniti ora – martedì 27 agosto (ore 19,00) – i capigruppo delle due forze politiche per cercare di individuare i punti intorno a cui provare a far nascere il programma del nuovo governo. Crisi di governo, i 5 Stelle fermi sul Conte-bis Nelle ...

Governo - la diretta – Riparte la Trattativa Pd-M5s. Capigruppo in riunione per un documento condiviso. Marcucci (Pd) : “Zingaretti non entrerà in squadra” : Prima lo stallo e la sensazione che il progetto fosse naufragato ancora prima di cominciare, poi l’accelerazione. Le trattative per il Governo giallorosso sono ripartite. Il segnale è arrivato alle 15.30 con una nota firmata da fonti di Palazzo Chigi: Giuseppe Conte ha fatto sapere che la poltrona da ministro dell’Interno non era mai stata richiesta da Luigi Di Maio. Un messaggio alle due parti: il nodo Viminale non blocca più il ...

Trattativa al bivio - riunione Pd-M5S. Alt dei dem a Di Maio vice. Trump : spero Conte resti premier : Riprese le consultazioni. Palazzo Chigi sblocca l'impasse sul Viminale. I dem: finalmente abbiamo riaperto il tavolo del programma

CONSULTAZIONI MATTARELLA : FICO E CASELLATI/ Riapre Trattativa Governo Pd-M5s : MATTARELLA, partono le CONSULTAZIONI con FICO, CASELLATI e i gruppi misti: diretta video, prosegue la trattativa per il Governo Pd-M5s. Accuse e riaperture