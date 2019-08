Tokyo: Seul non è partner privilegiato

Il Giappone revoca lo status dialla Corea del Sud. Il provvedimento potrebbe complicare ulteriormente i rapporti tra i due vicini. Da ora in poi le aziende sudcoreane devono ottenere una specifica licenza per importare le componenti utilizzate, tra l'altro,nella produzione di semiconduttori, gli schermi per i telefonini e gli apparecchi televisivi, materiali considerati da'delicati' perché possono essere impiegati per scopi militari e anche nella produzione di armi biologiche e chimiche.(Di mercoledì 28 agosto 2019)