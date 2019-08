Smartphone | alcuni modelli emettono troppe radiazioni?

Fonte : gqitalia

(Di mercoledì 28 agosto 2019) La Commissione federale per le comunicazioni degli Stati Uniti ha aperto un'indagine sulle emissioni didiApple, Samsung e Motorola, in seguito a un'inchiesta del quotidiano Chicago Tribune. Secondo il giornale statunitense,delle case qui citate avrebbero superato i livelli massimi di radiazione elettromagnetica imposti per legge dall'ente che tutela le telecomunicazioni. Ial centro dell'accusa sarebbero l'iPhone 7 e l’iPhone 8 di Apple, il Galaxy S8, S9 e J3 di Samsung, oltre al Moto E5, E5 Play e G6 Play di Motorola, che avrebbero fatto registrare valori SAR - ossia del tasso di assorbimento specifico – superiori a 1,6 W/kg, il limite imposto negli USA per ogni grammo di tessuto umano. Se così fosse, come è possibile che abbiano ottenuto il nulla osta per la commercializzazione? Il problema, scrive il Tribune, riguarda la legge ...

