Salvini | Il collante di questo Governo è l' odio

Matteo Salvini : 'Nasce un governo che ha le poltrone come unico collante' : Non esita a denunciare senza mezzi termini la possibile, ma non ancora certa, intesa tra PD e MoVimento Cinque Stelle per la formazione del nuovo governo: per Salvini non è nient'altro che un ribaltone pronto già da tempo. Per il leader della Lega, intervenuto al Senato nel corso di una conferenza stampa, l'unica soluzione democratica è quella di tornare alle urne, per non tradire la volontà popolare. Le parole di Salvini L'esecutivo tra M5S e ...