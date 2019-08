Quasi 15 000 biglietti già venduti per le due date siciliane di Salmo

Tennis - brutte notizie per Boris Becker : patente ritirata per sei mesi e Quasi 2000 euro di multa : L’ex Tennista si è visto ritirare la licenza di guida per aver violato per ben due volte in pochi mesi i limiti di velocità Boris Becker non potrà mettersi alla guida di nessun mezzo per i prossimi sei mesi, l’ex Tennista infatti si è visto ritirare la patente per aver commesso due infrazioni in pochi mesi, costategli dunque la sospensione della licenza e una multa di 1.655 sterline (1.855 euro). LaPresse/PA Il tedesco ha ...