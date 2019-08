Il proporzionale basterebbe a fermare Salvini?

Fonte : agi

(Di mercoledì 28 agosto 2019) Una delle variabili più importanti in questa crisi di governo (e, allo stesso tempo, una delle più taciute) è quella della riforma elettorale. Tra i motivi per cui se ne sente parlare poco potrebbe rientrare senz'altro una certa convergenza tra Partito Democratico e Movimento 5 Stelle sull'argomento. Non è certo un segreto che la scelta di far proseguire la legislatura e di intavolare delle trattative per un governo “giallorosso” sia stata dovuta principalmente alla convinzione che delle nuove elezioni anticipate avrebbero consegnato una facile vittoria – e un'ampia maggioranza parlamentare – alla Lega di Matteo, o comunque al centrodestra. Gli stessi sondaggi che avevano convinto il leader della Lega a “staccare la spina” al Governo Conte e a chiedere elezioni anticipate sono stati il motivo per cui si è venuto a saldare in Parlamento un “cordone sanitario” per cercare di ...

