Governo | Mattarella convoca Conte al Quirinale per le 9 30 del 29 agosto

Crisi di Governo - da Pd e M5S il sì a Conte. Mattarella lo convoca alle 9.30 Grillo : «Nuovi ministri da individuare fuori dalla politica» : Di Maio: «La Lega mi voleva premier, ma io non cerco poltrone». Zingaretti: «Nessuna staffetta, ora la svolta». L’incognita del voto su Rousseau. Il premier convocato al Quirinale giovedì alle 9,30

Governo - la diretta – Ok da M5s e Pd : Mattarella ha convocato Conte. Zingaretti : “Non è una staffetta ma nuova sfida”. Di Maio : “Prima i contenuti - poi i nomi. Lega mi ha offerto di fare il premier - no grazie” : C’è l’accordo politico tra Partito Democratico e Movimento Cinque Stelle per il Conte 2. Entrambe le deLegazioni hanno comunicato a Sergio Mattarella la convergenza sul nome del premier uscente, convocato dal Quirinale giovedì alle 9.30 per ricevere l’incarico. A spiegare l’intesa al Quirinale sono stati prima i dem, dicendo di aver “accettato la proposta” pentastellata di “indicare in quanto partito di ...

Crisi di Governo - Di Maio al Colle. L’intervento integrale dopo il colloquio con Mattarella : “Se nelle prossime ore il Presidente della Repubblica dovesse decidere di dare l’incarico al presidente Conte, ci aspettiamo che il percorso di formazione del nuovo governo parta dalla creazione di un programma omogeneo e che metta al centro i cittadini e i problemi che vivono ogni giorno”. Lo ha detto il capo politico del M5S, Luigi Di Maio, parlando alla stampa dopo le consultazioni al Quirinale. “Solo dopo aver ben definito ...

Crisi di Governo - Salvini al Quirinale. L’intervento integrale dopo il colloquio con Mattarella : “Sfido chiunque a dirmi che Pd e M5S sono maggioranza in parlamento e nel Paese, quando stanno litigando anche al loro interno, è il primo governo che ancor prima di nascere ha cominciato a litigare al suo interno”. Così Matteo Salvini, dopo le consultazioni con il capo dello Stato, Sergio Mattarella. L'articolo Crisi di governo, Salvini al Quirinale. L’intervento integrale dopo il colloquio con Mattarella proviene da Il Fatto ...

