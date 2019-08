E' morto a 45 anni Tomaso Cavanna | ex discografico e produttore di eventi | l' ultimo suo

Tomaso Cavanna morto a 45 anni/ Genio degli eventi - Jova Beach Party ultima sfida : Tomaso Cavanna morto a 45 anni: addio al Genio degli eventi musicali, il Jova Beach Party è stata la sua ultima sfida decisamente riuscita

È morto a 95 anni Dawda Jawara - il primo presidente del Gambia : È morto a 95 anni Dawda Kairaba Jawara, il primo presidente democraticamente eletto del Gambia. Jawara aveva guidato le trattative con il Regno Unito che nel 1965 portarono all’indipendenza del paese. Per un primo periodo, fino al 1970, la regina

GOVERNO CONTE BIS/ Mannino : l'accordo Di Maio-Conte-Zingaretti nasce morto : "Tutte le crisi si chiudono con dei compromessi che però hanno un fondamento e una prospettiva. Ma il GOVERNO giallo-rosso non ne ha"

Assalito da uno sciame d’api va in choc analfilattico : morto a 66 anni Francesco Ruini : Francesco Ruini, noto apicoltore reggino e tra i fondatori di Conapi, è morto per uno choc anafilattico dopo essere stato aggredito da uno sciame d'api. La tragedia si è verificata in Ghana, dove l'uomo, 66 anni, si trovava in missione umanitaria per insegnare i segreti del mestiere alla popolazione locale.\\Assalito da uno sciame d'api mentre insegnava in missione umanitaria il mestiere dell'apicoltore. E' morto a causa di uno choc anafilattico ...

Lutto nel mondo della musica : è morto improvvisamente a 44 anni : È morto Tomaso Cavanna, creatore di grandi eventi in tutta ItaliaLutto nel mondo della musica, di è spento a 45 anni, veneziano, tra gli ultimi progetti a cui aveva lavorato c'era il Jova Beach Party. È mancato lunedì 26 agosto Tomaso Cavanna: l’imprenditore, organizzatore di eventi ed ex discografico avrebbe compiuto 45 anni il 28 agosto. Cavanna era molto conosciuto nell’ambiente della musica italiana; aveva lavorato a lungo in ...

Davide - morto a 7 anni in un incidente. Sindaco accusa : “Eliambulanza assente per colpa dei tagli” : Antonello Atzeni, Sindaco di Nurri, in Sardegna, ha accusato la Regione di aver praticato tagli alla sanità tali da non consentire l'intervento di un'eliambulanza in soccorso a Davide Agus, vittima di un incidente stradale mentre era in auto con il nonno.\\"Il nostro intervento è avvenuto nei tempi e con le procedure previste. Il personale ha praticato per un'ora le manovre di rianimazione". Il direttore sanitario dell'Azienda regionale ...

morto Eliseo Mattiacci - addio a 79 anni allo scultore delle forme cosmiche : addio a 79 anni all'artista Eliseo Mattiacci, scultore famoso per l'uso di metalli piegati a forme di natura cosmica. Mattiacci è deceduto a Fossombrone, nel pesarese, dopo una lunga e difficile malattia. Lascia una moglie e una figlia. Le sue opere all'aperto dalle Marche agli Stati Uniti, in California.Continua a leggere

Sardegna - morto bimbo di 7 anni in un incidente stradale : era in auto col nonno : Il bimbo di 7 anni è morto nell’auto del nonno, in un incidente avvenuto nelle campagne di Nurri. Choc e lacrime tra i tanti amici e conoscenti dei genitori: “Proteggi mamma Erika e papà Marco da lassù”. Si chiamava Davide Agus, aveva 7 anni ed era di Lanusei, il bimbo morto nella serata di ieri a Nurri in provincia di Cagliari: fatale è stato lo scontro frontale tra la Fiat Panda dove viaggiava col nonno e una Renault Clio guidata da un anziano ...

morto Massimo Mattioli - addio a 75 anni alla leggenda del fumetto italiano che ispirò Matt Groening : addio a Massimo Mattioli, leggenda del mondo del fumetto italiano. Creatore di personaggi culto del disegno, prese parte alle maggiori riviste italiane e dell'underground fine anni Settanta. Fondò "Cannibale" con Stefano Tamburini, nel cui gruppo entrarono a far parte Andrea Pazienza, Filippo Scozzari e Tanino Liberatore.Continua a leggere

Ignazio - morto dopo 31 anni di coma : Antonio Borrelli L'incidente d'auto nel 1988, quand'era 22enne. I genitori: via dal lavoro per stare con lui Brescia - Addormentarsi nel 1988 e vivere in stato di incoscienza fino al 2019. Un sonno lungo 31 anni, mentre il corpo invecchia e il mondo intorno cambia. «Cito» aveva 22 anni quando è entrato in quel lungo sonno. Pochi giorni prima si era dimesso il 47º governo della Repubblica di Giovanni Goria, Nelson Mandela era uscito ...

Brescia - morto dopo 31 anni di coma : fu vittima di un incidente nel 1988. I genitori avevano lasciato il lavoro per accudirlo : Era in coma da 31 anni, da quando l’auto su cui era a bordo uscì di strada lungo la A22 del Brennero. È morto venerdì, all’età di 54 anni, al cospetto degli anziani genitori che gli hanno dedicato la vita. Ignazio Okamoto, madre Bresciana e padre messicano ma di origini giapponesi, ha passato più della sua vita in stato vegetativo. Dal 19 marzo 1988, quando all’età di 23 anni è rimasto gravemente ferito in un incidente ...