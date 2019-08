Congo e Angola | in fiamme la seconda foresta pluviale più grande del mondo | oltre 10mila

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 28 agosto 2019) Nelle ultime settimane, complici anche le polemiche sul presidente Bolsonaro, sui media si è parlato tanto dei roghi in Amazzonia. Così come di quelli che hanno devastato migliaia di ettari in Siberia. Ma in queste settimane c’è un altro disastro ambientale, in Africa. Anche ladel bacino del, lapiùal, rischia infatti di essere colpita da incendi indomabili, come già accaduto nel 2016. In meno di una settimana – dal 21 agosto – sono stati documentati6.902 incendi ine 3.395 incendi nella vicina Repubblica Democratica del, principalmente in aree coperte dalla savana, un bioma che si trova in molte zone di transizione tra lae il deserto o la steppa. Ladel bacino delospita milioni di indigeni che ne sono anche i principali custodi, nonché migliaia di specie animali e ...

