Alessandra Mastronardi a Venezia col fidanzato Ross McCall

Alessandra Mastronardi osa col prendisole e l’abito-tuta e conquista Venezia : Alessandra Mastronardi, madrina della 76esima Mostra del Cinema di Venezia, è la vera protagonista del Lido. L’attrice napoletana ha già conquistato tutti. La sua simpatia carismatica e la sua bellezza naturale, senza impalcature, piacciano. Sono bastati pochi cambi di look per rivelare lo stile minimal ma raffinato della 33enne che è pronta a sfidare le dive nazionali e internazionali attese alla Mostra. Per il tradizionale primo ...

Alessandra Mastronardi incanta Venezia : ha scelto questo abito e ha lasciato tutti senza fiato : Alessandra Mastronardi è la splendida madrina della 76esima edizione del Festival del Cinema di Venezia. La bella Alessandra, che ha esordito in tv con i Cesaroni, è stata immortalata poco dopo il suo arrivo in Laguna tra le acque del Lido. E ha dato in questo modo l’avvio all’attesa manifestazione. Il 28 agosto 2018 sfilerà sul tappeto e tutti sono entusiasti e non vedono l’ora di scoprire cosa indosserà la bella Alessandra. Intanto il primo ...

Il fidanzato di Alessandra Mastronardi è Ross McCall - attore scozzese ed ex di Jennifer Love Hewitt : Si chiama Ross McCall l’attore scozzese che ha accompagnato Alessandra Mastronardi alla Mostra del Cinema di Venezia. Compagno dell’attrice dal maggio 2018, è stato a lungo legato alla collega Jennifer Love Hewitt. I due avrebbero dovuto sposarsi ma nel 2008 l’attrice decise di annullare le nozze.\\È stato l’attore scozzese Ross McCall ad accompagna al Lido Alessandra Mastronardi, madrina della Mostra del Cinema di Venezia 2019. Occhi puntati ...

Venezia 76 photocall della madrina Alessandra Mastronardi sulla spiaggia VIDEO e FOTO esclusive : Venezia 76 photocall della madrina Alessandra Mastronardi La Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia 2019 è appena cominciata. La madrina Alessandra Mastronardi ha aperto le danze ieri mattina al ...

Alessandra Mastronardi inaugura il Festival del Cinema di Venezia : Dopo due anni di 'pausa al maschile', ritorna al Lido il ruolo di madrina, assegnato per quest'anno ad Alessandra Mastronardi, nota in Italia per varie fiction di successo, ma ormai molto apprezzata anche sul piano internazionale. Ma al Festival del Cinema di Venezia non sarà la sola attrice bella e fascinosa, in quanto sono previste presenze femminili davvero al top. Alessandra Mastronardi madrina al Festival di Venezia Al Festival del Cinema ...

Festival del cinema di Venezia 2019 - photocall della madrina Alessandra Mastronardi - : Fonte foto: La PresseFestival del cinema di Venezia 2019, photocall della madrina Alessandra Mastronardi 1Sezione: Spettacoli Carlo Lanna Ai nastri di partenza la nuova edizione della Kermesse cinematografica che infiamma il Lido

Alessandra Mastronardi a Venezia 76 - le prime parole da madrina «Un bellissimo riconoscimento - L’Allieva 3 tra grandi sorprese e new entry» INTERVISTA : Alessandra Mastronardi, le prime parole da madrina di Venezia 76 «Una bellissima riconoscenza» Alessandra Mastronardi è arrivata oggi al Lido di Venezia in veste di madrina ufficiale della 76a edizione della Mostra. ...

Alessandra MASTRONARDI/ 'Molestie? Avevo 20 anni - me la diedi a gambe...' : ALESSANDRA MASTRONARDI, prossima Madrina della 76esima Mostra di Venezia, racconta quella 'situazione ambigua' dalla quale riuscì a sfuggire.

“È successo a 20 anni”. Alessandra Mastronardi e le molestie sessuali. La rivelazione dell’amata attrice : Alessandra Mastronardi, prossima Madrina della 76esima Mostra di Venezia, racconta quella “situazione ambigua” dalla quale riuscì a sfuggire. Pochi giorni fa era arrivata la notizia che Alessandra Mastronardi, attrice trentatreenne di origini napoletane, sarà di nuovo protagonista della serie tv dall’enorme successo “L’Allieva 3”. Nei prossimi giorni sarà invece protagonista della Mostra di Venezia, di cui sarà la madrina. Giorni intensi, fatti ...

Alessandra Mastronardi : ecco la pagella dei suoi look : Alessandra Mastronardi, classe 1986, ha un viso dolcissimo e un fisico minuto e ben proporzionato. Fresca della nomina di madrina del prossimo festival del Cinema di Venezia, dal 28 agosto al 7 settembre, Alessandra ha senza dubbio gusto nel vestire… ma è sempre in grado di valorizzarsi al meglio? Vediamolo insieme. Alessandra Mastronardi, la pagella del look: in bianco e nero Con il fidanzato Ross Mc Call, in gonna, top e pochette Chanel ...

Lo stile di Alessandra Mastronardi - la nuova madrina della Mostra del Cinema di Venezia : In ValentinoIn ChanelIn ChanelIn ChanelIn ChanelIn ChanelIn ChanelIn Alberta FerrettiIn Alberta FerrettiIn ChanelIn ChanelIn Philosophy di Lorenzo Serafini In ChanelIn ChanelIn ChanelIn ChanelIn ChanelIn Elie Saab In Louis VuittonIn GucciIn Alberta FerrettiIn Alessandra RichIn ValentinoIn ValentinoIn Emilio PucciOrmai manca poco meno di un mese alla Mostra del Cinema di Venezia, l’evento Cinematografico più atteso dell’anno nel Bel ...

L’Allieva 3 si farà - è ufficiale : tornano Alessandra Mastronardi e Lino Guanciale : La terza stagione de L’Allieva ci sarà: conferma la scrittrice Alessia Gazzola Buone notizie per tutti i fan di Alessandra Mastronardi e Lino Guanciale: L’Allieva 3 si farà! Dopo il finale della seconda stagione la questione era rimasta in sospeso ma ora la Rai ha deciso di puntare di nuovo sulla storia nata dalla penna […] L'articolo L’Allieva 3 si farà, è ufficiale: tornano Alessandra Mastronardi e Lino Guanciale ...