US Open – Tsistipas si ferma al primo turno | Rublev trionfa in 4 set

Fonte : sportfair

(Di martedì 27 agosto 2019)solido e concentrato: il russo elimina Tsitsipas aldegli USEsordio amarissimo per Tsitsipas agli US: il numero 8 del ranking ATP è stato eliminato aldel quarto ed ultimo Slam dell’anno in corso sui campi in cemento del Flushing Meadows di New York per mano del giovane. Il russo ha avuto la meglio sul coetaneo greco al termine di una battaglia durata 3 ore e 58 minuti, terminata col punteggio di 4-6, 7-6, 6-7, 5-7.L'articolo USsialin 4 set sembra essere ilsu SPORTFAIR.