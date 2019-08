Salvini firma il divieto di ingresso in Italia per nave ONG Lifeline con 101 migranti

?Migranti - Salvini firma divieto ingresso per la nave tedesca Eleonore : Il ministro dell'Interno Matteo Salvini ha firmato il divieto di ingresso, transito e sosta nelle acque italiane per la nave Eleonore, battente bandiera tedesca. Il provvedimento è...

Migranti - Salvini firma il divieto d’ingresso per la nave della ong Lifeline con 101 persone a bordo. Ma manca l’ok di Difesa e Trasporti : La nave Eleonore della ong Lifeline che nella serata di lunedì ha soccorso 101 Migranti su un gommone in difficoltà al largo di al-Khoms, in Libia, non ha il permesso del Viminale per entrare nelle acque territoriali italiane. Il ministro dell’Interno, Matteo Salvini, rimasto nei palazzi del ministero nei giorni scorsi durante la crisi di governo, ha firmato il divieto d’ingresso per la nave battente bandiera tedesca che, durante il ...

Nave Eleonore stoppata da Salvini : firmato divieto ingresso in acque italiane : Roma – Fonti del Viminale fanno sapere che il ministro dell’Interno Matteo Salvini ha firmato il divieto di ingresso, transito e sosta nelle acque italiane per la Nave Eleonore, battente bandiera tedesca. Il provvedimento e’ gia’ stato trasmesso ai ministri della Difesa e delle Infrastrutture e Trasporti. La Nave Eleonore, della ong tedesca Lifeline, ha soccorso 101 persone a bordo di un gommone che stava ...

Open Arms - firmare il decreto di Salvini significa andare contro l’ordine del Tar. Trenta : “Possibile violazione di norme penali” : Il secondo decreto firmato da Matteo Salvini per fermare la nave Open Arms va contro l’ordine che è arrivato dal Tar del Lazio. È questo il motivo “legale” per cui sia la ministra della Difesa, Elisabetta Trenta, sia il ministro dei Trasporti, Danilo Toninelli, non hanno firmato questo nuovo divieto di ingresso in acque italiane. “La mancata adesione alla decisione del giudice amministrativo – specifica proprio ...

Matteo Salvini smaschera la Trenta : "Prima firmava i miei decreti - ora è Madre Teresa? Forse...". Gioco sporco : "Si è trasformata all'improvviso in Madre Teresa di Calcutta?". È un'ironia amara, quella di Matteo Salvini. In conferenza stampa a Castelvolturno, il ministro degli Interni mette in dubbio la buona fede della collega Elisabetta Trenta. La ministra della Difesa, d'area M5s, insieme al grillino Danil

Open Arms - Danilo Toninelli si copre di ridicolo : "Avevo firmato il decreto di Salvini - perché oggi no" : Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Danilo Toninelli ha dato inizio a una vera e propria guerra: "Avevo già firmato a suo tempo il decreto di Salvini, che vietava l'ingresso, il transito e la sosta della Open Arms nelle acque italiane. Avevo firmato, anche stavolta, per ribadire che ch

La Open Arms davanti a Lampedusa - medici a bordo. Trenta non firma lo stop “in nome dell’umanità”. Salvini : niente aiuti ai trafficanti : Diverse motovedette della guardia di finanza e della capitaneria di porto stanno monitorando i movimenti dell'imbarcazione

Migranti - Trenta non firma il divieto di Salvini : 'La politica non può perdere l’umanità' : La nave Open Arms con a bordo 147 Migranti è entrata in acque italiane e si trova di fronte all'isola di Lampedusa. La situazione, dopo 14 giorni di stallo, è stata sbloccata dal Tar del Lazio. Il ministro dell'Interno Matteo Salvini, dopo essere entrato in conflitto con il premier Giuseppe Conte, ha chiesto alla Difesa di firmare un nuovo divieto d'ingresso, ma la la ministra pentastellata Elisabetta Trenta si è rifiutata, aprendo - di fatto - ...

