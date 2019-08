Revisione obbligatoria dei veicoli | norme e sanzioni

Fonte : leggioggi

(Di martedì 27 agosto 2019) Quando si parla dellaperiodica dei, balza alla mente la normativa contenuta nel Codice della Strada. Oltre alla normativa sulla disciplina della circolazione stradale, è interessante quanto ha previsto la Direttiva UE – 2014/45/UE – Controlli periodici dei, avente ad oggetto: Direttiva relativa ai controlli tecnici periodici deia motore e dei loro rimorchi e recante abrogazione della direttiva 2009/40/CE. Da un’analisi della medesima si evincono interessanti spunti riflessivi, in particolare, la Commissione, nella sua comunicazione intitolata «Verso uno spazio europeo della sicurezza stradale: orientamenti 2011-2020 per la sicurezza stradale», ha proposto di dimezzare ulteriormente il numero complessivo di vittime della strada nell’Unione entro il 2020, iniziando dal 2010. Nell’ottica del raggiungimento di tale obiettivo, la Commissione ha ...

