PD | Accordo rischia di saltare per ambizioni di Di Maio | vuole il Viminale

(Di martedì 27 agosto 2019) Il MoVimento 5 Stelle ha annullato l'incontro di questa mattina con il PD o quantomeno rinviato a quando i dem decideranno di accettare Giuseppe Conte come Premier. Ma, a quanto pare, il vero nodo non è Conte, ma Luigi Di. Infatti i dem hanno lasciato trapelare che "l'di governodiper lepersonali di Luigi Dichefare il ministro dell'Interno e il vicepremier".Dunque Di, liberatosi di Salvini, vorrebbe prendere il suo posto in tutto e per tutto. Ma il M5S ribatte alle accuse del PD dicendo che non è vero che Diha chiesto ile che per loro vengono prima di tutto i temi. Eppure i veti sono sulle poltrone, non sui temi. Non a caso nella nota diffusa stamane è stato detto chiaramente che fino a quando il PD non accetta Conte come Premier è inutile incontrarsi di nuovo e dunque non si discute ancora di temi.Insomma, ...

