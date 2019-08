Nuova tragedia al largo della Libia E il governo dice no alla nave ong Eleonore

Classic TT - Nuova tragedia sull’Isola di Man : morto il pilota Chris Swallow in seguito ad un terribile incidente : Il pilota neozelandese ha perso la vita in seguito ad un incidente avvenuto nel giro di apertura della prima gara del Classic Un’altra pagina nera è stata scritta nel Tourist Trophy, costretto a registrare la morte di Chris Swallow avvenuta nella giornata di sabato in seguito ad un incidente verificatosi nel giro di apertura della prima gara del Classic. Gli organizzatori della corsa svoltasi sull’Isola di Man hanno rivelato la ...

Le notizie del giorno – Tragedia nel mondo del calcio - lo show di Cellino - la Nuova maglia della Sampdoria : Tragedia NEL mondo DEL calcio – Una nuova Tragedia sconvolge il mondo del calcio. Un terribile lutto ha colpito Paolo Codognola, ex portiere del Chievo, la figlia 17enne è infatti morta in Grecia, dove stava trascorrendo una vacanza insieme alla madre, come riporta l’Arena è stata stroncata da una malattia fulminante, fatale probabilmente uno choc anafilattico provocato (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO) LO show DI Cellino – ...