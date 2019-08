Icardi alla Juventus e Dybala all' Inter | contatto tra Paratici e Marotta La

Tuttosport : Marotta spinge Icardi alla Juve : Titola così in prima pagina Tuttosport secondo cui sarebbero le parole di Marotta nel prepartita dell’Inter ad aver aperto il varco che porta Icardi alla Juve. Dopo aver nominato Wanda Nara e sottolineato che la società non ha in alcun modo parlato con il calciatore come lei aveva detto, il ds ha specificato «La nostra strategia è precisa e l’abbiamo comunicata nei tempi giusti. Andremo avanti fino alla fine e nessuno ...

Wanda Nara : «Mauro (Icardi) vuole rimanere all’Inter. Non andrebbe nemmeno alla Juventus» : Ospite fissa della trasmissione tv Tiki Taka, Wanda Nara ha ovviamente parlato del futuro di Icardi. Wanda Nara ha detto in maniera piuttosto chiara che Mauro Icardi non ha mai voluto lasciare l’Inter. «Io ho sempre lavorato perché sono una professionista. Ma Mauro non vuole lasciare l’Inter. Non ha mai voluto lasciare l’Inter. Non c’entra la casa nuova. Se dovesse arrivare oggi un’offerta della Juventus, lui non ...

Inter-Lecce - Conte tra lo scudetto e Icardi : “la rincorsa alla Juve è partita. Mauro? La linea su di lui è chiara” : L’allenatore nerazzurro ha analizzato la partita di domani con il Lecce, soffermandosi anche sulla corsa scudetto e su Icardi Vigilia di campionato per l’Inter di Antonio Conte, che domani affronterà a San Siro il Lecce nel posticipo della prima giornata di Serie A. Match emozionante per il manager nerazzurro, che sfiderà la squadra della sua città in una partita che si preannuncia alquanto complicata. AFP/LaPresse Intervenuto ...

Juventus – Dalla panchina di Dybala a Icardi - Paratici ammette : “contenti degli attaccanti che abbiamo” : Paratici, la panchina di Dybala nella sfida tra Juventus e Parma e il ‘caso Icardi’: il commento del ds bianconero a pochi minuti dal fischio d’inizio della prima di campionato E’ iniziata da più di 20 minuti la prima partita del campionato 2019-20 di Serie A: ad aprire le danze è la squadra campione d’Italia in carica, la Juventus, nella casa del Parma. A pochi minuti dal fischio d’inizio, come di ...

[VIDEO] Icardi alla festa di Lautaro canta in napoletano : Mauro Icardi scatenato alla festa del compagno di squadra Lautaro Martinez, si esibisce con i compagni cantando “o surdato nammurato” Ecco il video : #Icardi canta in napoletano — Tuttosport (@tuttosport) August 23, 2019 Leggi anche : Parma-Juventus, streaming e tv: dove vedere la 1a giornata di Serie A Sky e Dazn accordo vicino: daranno vita a un canale multisport QUESTIONE DI MODULI – Fiorentina-Napoli, la ...

Ancelotti : «Mercato oneroso per la società - obiettivi raggiunti. Non sono interessato alla vicenda Icardi» : «Abbiamo preso un giocatore molto bravo, molto forte, ci siamo stati dietro parecchio, non è stata un’operazione semplice, va ad aumentare tasso qualitativo della squadra, soprattutto davanti. eafgazzo smoltos serio, disponibile con una gran voglia di venire a napoli, hanno mostrato molto interesse tutti quelli che sono venuti a napoli». «Non sono interessato alla vicenda Icardi, abbiamo gente competente ain società sono interssaato ...

Futuro Icardi – Maurito alla festa di compleanno di Lautaro Martinez con i compagni dell’Inter : la risposta dell’argentino ai giornalisti lascia di stucco : Icardi lascia tutti a bocca aperta: la risposta ai giornalisti dopo la festa di compleanno di Lautaro Martinez è sorprendente Non è ancora stato definito il Futuro di Mauro Icardi, ma intanto il calciatore argentino si ritiene a tutti gli effetti un giocatore nerazzurro, tanto da rilasciare risposte ‘piccanti’ alla stampa. Icardi ha festeggiato ieri sera con tutti i suoi compagni di squadra interisti i 22 anni di Lautaro ...

Icardi alla cena di Lautaro : “Ultimo giorno da interista? Si!” : Icardi alla cena di Lautaro, l’attaccante argentino risponde alla domanda dei colleghi su un possibile ultimo giorno da interista Icardi alla cena di Lautaro, l’attaccante argentino risponde alla domanda dei colleghi su un possibile ultimo giorno da interista. Una cena a tinte nerazzurre, per festeggiare i 22 anni di Lautaro Martinez: l’Inter quasi al completo alla festa del Toro, tra i presenti anche l’amico Mauro Icardi. ...

Inter - svolta Icardi : Juve e Napoli alla finestra - ma ora spunta la novità! : Inter Icardi- Secondo quanto riportato nel corso delle ultime ore, l’Inter potrebbe rischiare di ritrovarsi Mauro Icardi sul groppone per tutta la stagione. Di fatto, secondo quanto trapelato nelle ultime ore, l’attaccante argentino potrebbe rifiutare il Napoli con insistenza in attesa solamente della Juventus. Un’attesa che potrebbe rivelarsi decisiva e letale, sia per quel che […] L'articolo Inter, svolta Icardi: Juve e ...

Carnevale alla Gazzetta : Icardi come Careca - può diventare micidiale nel Napoli : Quattro stagioni al Napoli al fianco di Maradona, Andrea Carnevale ha rilasciato un’intervista alla Gazzetta dello Sport in cui ha parlato della necessità della squadra di Ancelotti di avere un bomber «Milik ha delle qualità indiscutibili. Ma in area credo che Icardi non abbia rivali» L’argentino potrebbe essere l’arma in più per gli azzurri contro la Juve, soprattutto perché Ancelotti saprebbe tirare fuori il meglio da lui e ...

CorSport : L’alleato del Napoli per Icardi è Zhang e il suo “mai alla Juve” : L’alleato del Napoli nella sua rincorsa a Icardi è Steven Zhang, scrive il Corriere dello Sport. Già a febbraio, quando il caso Icardi era appena scoppiato e l’argentino era stato accostato alla Juventus, a chi gli chiedeva notizie il presidente nerazzurro rispondeva con una sola certezza: “Non andrà mai a Torino”. Dopo sei mesi sembra che non abbia cambiato idea. Pare abbia posto una sorta di veto, scrive il Corriere, sia ad un’operazione cash ...

'Repubblica' : Conte vorrebbe Vidal e Icardi non servirebbe alla Juventus : La Juventus, ad una settimana dall'inizio della Serie A, è pronta a proseguire la preparazione estiva, e nel match amichevole contro la Triestina sono emersi alcuni problemi nel gioco e soprattutto in fase realizzativa, mentre per la prima volta in questa stagione in un'amichevole, i bianconeri non hanno subito gol. La dirigenza bianconera prosegue il suo lavoro sul mercato, ma prima di investire su altri acquisti, l'esigenza principale resta ...

Caliendo : “Non escludo Higuain al Napoli - Icardi vincolato alla Juve ma…” : Caliendo su Icardi e Higuain Il procuratore Antonio Caliendo , è intervenuto alla trasmissione radiofonica Radio Gol su radio Kiss Kiss Napoli rilasciando alcune dichiarazioni riguardo Icardi e Higuain: “Icardi? Rimane sempre vincolato alla promessa Juve sino all’ultimo giorno di mercato: questa mossa di Dzeko chiarisce di più le cose. Adesso Icardi si fa un po’ più difficile ma penso che la sua destinazione ...