Fonte : ilnapolista

(Di martedì 27 agosto 2019)si sono sentiti al telefono. Una casualità, scrive ladello Sport,ma pur sempre unche gli ha permesso di ritrovare in parte l’antico feeling che sembrava perduto. Nessuna trattativa, ancora, ma a questo punto basterebbe davvero poco per abbozzare una trattativa o prendere un appuntamento. Lo scambio Dybala-Icardi, potrebbe aver trovato il punto di svolta. “Alla fine del mercato tutto può succedere” h detto ieri, ma questo può anche significare che Icardi resti all’Inter, il che sarebbe davvero un problema per i nerazzurri. L'articolotrailNapolista.

napolista : Gazzetta: Contatto telefonico tra #Marotta e #Paratici Solo due chiacchiere, nessuna trattativa per adesso, ma sem… - Ciro_Scg : RT @Gazzetta_it: #Mercato #Paratici-#Marotta: contatto tra #Juventus e #Inter! Sul piatto #Dybala e #Icardi -