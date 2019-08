Flat tax | riforma fiscale e autonomie | riforme cancellate dal nuovo governo

Fonte : termometropolitico

(Di martedì 27 agosto 2019)tax,dalCon unletanto attese rischiano di sfumare sul viale del tramonto. È questo uno dei timori del Nord e di chi tifava e tifa ancora Lega. Addio allatax, ma anche alle, sulle quali avrebbe dovuto esserci una risposta lo scorso febbraio, ma alla fine si fa ancora attendere. E con la caduta delConte (che sia riproposto in una nuova alleanza M5S-PD) si potrebbero riaprire molti discorsi. Latax non è ben vista dai Dem perché aiuterebbe i ricchi e gli stessi accusano i leghisti di voler ridurre la pressionema al tempo stesso di non voler tassare i grandi colossi del web. Il Movimento 5 Stelle, se non si andrà a nuove elezioni, cercherà di mantenere intatti i principali punti del suo programma, tra cui l’introduzione del salario minimo, per cui c’è già un ...

matteosalvinimi : Flat Tax al 15% per dieci milioni di Italiani, noi siamo pronti! Altro che inciucio PD-5Stelle... - LegaSalvini : SALVINI: 'HO GIÀ UNA MANOVRA PRONTA DA 50 MILIARDI' UNA LEGGE DI BILANCIO DA 50 MILIARDI, PER DISINNESCARE L’AUMENT… - espressonline : Altro che flat tax: il numero di aliquote va aumentato, non ridotto, perchè applicando la ricetta di Salvini il get… -