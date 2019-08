Bimbo di 7 anni muore in un' incidente Elisoccorso rifiuta di decollare

Volterra - Bimbo di 3 anni rischia di annegare in piscina : è in gravi condizioni : Il piccolo stava facendo il bagno nella piscina di un agriturismo di Saline di Volterra. L'allarme è stato lanciato immediatamente dalla famiglia. Il bimbo è ora ricoverato in gravi condizioni all'ospedale Meyer di Firenze.Continua a leggere

Sardegna - morto Bimbo di 7 anni in un incidente stradale : era in auto col nonno : Il bimbo di 7 anni è morto nell’auto del nonno, in un incidente avvenuto nelle campagne di Nurri. Choc e lacrime tra i tanti amici e conoscenti dei genitori: “Proteggi mamma Erika e papà Marco da lassù”. Si chiamava Davide Agus, aveva 7 anni ed era di Lanusei, il bimbo morto nella serata di ieri a Nurri in provincia di Cagliari: fatale è stato lo scontro frontale tra la Fiat Panda dove viaggiava col nonno e una Renault Clio guidata da un anziano ...

Bimbo di 2 anni ricoverato in terapia intensiva per principio di annegamento : è grave : Un Bimbo di 2 anni si trova ricoverato in gravi condizioni nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale pediatrico Meyer di Firenze dopo esser stato vittima, per cause in corso di accertamento,...

Paura in Salento. Col volto coperto tentano di rapire Bimbo di 7 anni : In Salento, due uomini incappucciati hanno tentato di rapire un bambino di 7 anni con la promessa di un regalo. Messi in fuga dal padre del piccolo. Due uomini incappucciati hanno tentato di rapire un bambino di 7 anni con la promessa di un regalo in cambio. È accaduto a Frigole, ridente località turistica in provincia di Lecce, appena qualche ora fa.\\ Era pressapoco la mezzanotte quando due loschi figuri, col volto coperto da un ...

Torino - patrigno costringe Bimbo di 7 anni a dire 100 volte “sono uno stupido” : “sono uno stupido”, “sono uno stupido”, “sono uno stupido”… Una frase ripetuta fino a cento volte da un bambino di 7 anni di Torino di fronte al proprio patrigno. Solo una delle tante mortificazioni che quell’uomo lo costringeva a subire. Mentre faceva i compiti, nella casa popolare in Barriera di Milano assegnata al compagno della mamma, ogni tanto lui lo sorprendeva da dietro urlando: “Non sei capace a fare nulla, sei un bastardo incapace”. ...

Cortina d’Ampezzo : precipita per otto metri dalla parete di arrampicata - grave Bimbo di 6 anni : grave incidente a Cortina d’Ampezzo. Un bambino di 6 anni, residente nella zona di Conegliano Veneto, è precipito da otto metri dopo una rovinosa caduta dalla parete della palestra di roccia “Lino Lacedelli” nella località sciistica delle Dolomiti. Il piccolo è stato soccorso dal 118 e poi è stato trasportato dall’elicottero del 118 all’ospedale Ca’ Foncello di Treviso dove si trova ricoverato in gravi condizioni. Non sarebbe comunque in ...

Bari : il Bimbo di tre anni scivolato da uno scoglio al Canalone si è risvegliato dal coma : Le condizioni del piccolo Dylan, il bambino finito in coma farmacologico dopo essere scivolato da uno scoglio presso la spiaggia del Canalone di Bari il 21 agosto, pare siano in miglioramento. In queste ultime ore, infatti, è stato comunicato che il piccolo di tre anni si è risvegliato e ha ricominciato a respirare autonomamente, senza più l'ausilio dei macchinari. Al momento della caduta, il piccolo aveva sbattuto con violenza la testa, e per ...

Germania - Bimbo di 8 anni prende l'auto dei genitori e guida a 140 km orari in autostrada : Quella che arriva dalla Germania è una storia a dir poco incredibile, e se non ci fosse il comunicato ufficiale della Polizia si stenterebbe a credere a quanto successo. Infatti, nella giornata di ieri 21 agosto, una volante in servizio sulla A44, ha fermato una vettura che sfrecciava a 140 km orari sull'arteria stradale in questione. Il conducente della vettura si è regolarmente fermato all'alt imposto dagli agenti: diligentemente ha ...

Bari - grave Bimbo di 3 anni : ha rischiato di annegare dopo essere scivolato da uno scoglio : E' accaduto nella spiaggia pubblica del Canalone. Rianimato dal personale del 118 è nella Terapia intensiva del Policlinico

Firenze - cade dalla finestra di un agriturismo : grave un Bimbo di 2 anni : Il piccolo è precipitato da oltre sei metri di altezza. Subito portato in ospedale, è ricoverato in Rianimazione

Bimbo DI 2 ANNI SFONDA ZANZARIERA E PRECIPITA/ Firenze - 'condizioni disperate' : BIMBO di 2 ANNI PRECIPITA dalla finestra dopo aver SFONDAto ZANZARIERA: drammatico incidente in un agriturismo di Montespertoli, Firenze,.

Firenze - Bimbo di 2 anni cade da finestra agriturismo : è grave : Marco Della Corte Il piccolo si trovava a Montespertoli in vacanza con la famiglia, è caduto dalla finestra dell'agriturismo in cui la famiglia soggiornava, precipitando da un'altezza di oltre 6 metri Un bambino inglese di appena 2 anni e mezzo si trovava in vacanza assieme alla sua famiglia presso Montespertoli (Firenze) in via Colle Montalbino. il piccino è caduto da una finestra dell'agriturismo in cui la famiglia soggiornava, da ...

Bimbo di 2 anni precipita dalla finestra : Firenze, 19 ago. (AdnKronos) – Un bambino inglese di due anni e mezzo, ospite con la propria famiglia in un agriturismo in via colle di Montalbino nel comune di Montespertoli, in provincia di Firenze, è precipitato dalla finestra facendo un volo di sei metri. Soccorso dal 118, è stato trasportato con l’elisoccorso all’ospedale pediatrico Meyer. Sul posto i Carabinieri della Stazione di Montespertoli. L’incidente è ...

Bimbo di 2 anni precipita dalla finestra : Firenze, 19 ago. (AdnKronos) - Un bambino inglese di due anni e mezzo, ospite con la propria famiglia in un agriturismo in via colle di Montalbino nel comune di Montespertoli, in provincia di Firenze, è precipitato dalla finestra facendo un volo di sei metri. Soccorso dal 118, è stato trasportato co