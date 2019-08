Bimbo di 6 settimane muore annegato durante il battesimo | sacerdote lo ha tenuto troppo

Fonte : baritalianews

(Di martedì 27 agosto 2019) Una storia assurda quella avvenuta nella regione di Rascani in Moldavia. Undi 6è morto in seguito a annegamentoil. Il piccolo ha iniziato a perdere sangue dal naso ed è morto subito dopo l’arrivo dei soccorsi. La madre ha subito detto che il piccolo pertempo era stato immerso dal prete in acqua ma pensava che ilsapesse cosa stesse facendo. I tanti testimoni presenti alla cerimonia hanno riferito che il prete, forse per un’assurda dimenticanza, non ha coperto con le mani, la bocca e il naso del piccolo mentre lo immergeva nell’acqua. Il piccolo subito dopo il rito ha iniziato a perdere sangue dalla bocca e dal naso. I medici hanno subito detto che ilè morto per annegamento. Il padre del piccolo non riesce a comprendere come sia potuta accadere una tragedia simile. Padre Valentino, ilmoldavo che ...

CeciliiaBii : Ho preso in braccio il mini bimbo di 2 settimane mi tremano le braccia - kiony79 : @FanForFun @GiovanniSalzan Confermo e sottoscrivo: due settimane con il mio bimbo di un anno e mezzo. DISTRUTTO ?? - anastasiaxhaz : - meraviglia di Ed, tra tre settimane vedrò Liam e Lou +++ HO RIVISTO HARRY A MAGGIO cioè wow e niente Mattia ormai… -