Auto contromano in autostrada | schianto sulla A10 | diversi feriti e coda in direzione

Cremona - viaggiano contromano sulla tangenziale : Automobilista li blocca. Ecco come ci riesce : Da una parte della carreggiata Gianluca, un ragazzo di Cremona che, usando ripetutamente il clacson e sbracciandosi, cerca di convincerli a frenare. Dall’altra parte della strada, due anziani su un’auto bianca che viaggiano contromano. Il video è stato girato nel primo pomeriggio su una delle tangenziali di Cremona, a nord-ovest della città. Gianluca si è accorto che la coppia percorreva il collegamento viario tra la Paullese e la ...

Travolto da Auto contromano - diventa il migliore amico di chi lo stava uccidendo : L’americano Peredo era rimasto in fin di vita dopo essere stato investito da una macchina. Sopravvissuto, ha stretto amicizia con il conducente che stava per ucciderlo

Terrorismo al Cairo? Auto contromano ad alta velocità uccide almeno 19 persone forse attentato : Al momento si parla di 19 morti e 30 feriti coinvolti nell’incidente provocato da un Auto ad alta velocità, lanictaa contromano contro altre vetture davanti all’Istituto nazionale per il cancro del Cairo, provocando anche una forte esplosione su cui si sta indagando. Si indaga ora sull’ipotesi di Terrorismo anche per capire se l’esplosione è stata provocata da un ordigno presente sull’Auto o solo dal forte impatto ...

Auto contromano a folle velocità : motociclista travolto e ucciso : Un uomo di 69 anni ha perso la vita a Varedo, nella provincia di Monza e della Brianza, dopo essere stato travolto da...

Autotreno contromano sulla A10 : il conducente era ubriaco - la polizia sventa la tragedia : Il mezzo ha percorso circa tre chilometri in direzione contraria, prima di riuscire a invertire la marcia

Camion contromano in Autostrada per 3 chilometri : autista era ubriaco - sfiorato il dramma : Sull'autostrada A10 la Polizia di Stato di Imperia è intervenuta tempestivamente riuscendo a sventare una tragedia...

Imperia - camionista ubriaco percorre tre chilometri contromano : il rischio di incidente con tir e Automobilisti : Un camionista romeno risultato poi ubriaco ha percorso circa tre chilometri contromano sull’Autostrada dei Fiori, tra Bordighera e Sanremo, in provincia di Imperia, dopo essere uscito da una piazzola di sosta rischiando diverse volte un incidente con i veicoli che procedevano nella direzione giusta. È accaduto la scorsa notte. L’uomo è stato fermato da una pattuglia della polizia stradale che gli ha sequestrato il tir. Stando a ...